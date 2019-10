Jysk sejr i topkamp

God indsats af Steffen Klarskov, var ikke nok til sejr over Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Trods overvægt i spil, lykkedes det ikke for Mighty Bulls, at få point i topkampen mod Frederikshavn White Hawks. "Tyrene" var uskarpe i afslutningerne, og måtte forlade isen uden scoringer.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Matt O’Connor som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Nick Crawford, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass

Anden kæde: Miro Keskitalo, Marco Illemann, Mads Eller, Steffen Klarskov, Nicklas Carlsen

Tredje kæde: Kasper Larsen, Julius Nyqvist, Marko Virtala, Teemu Virtala, Matthias Asperup

Fjerde kæde: Christoffer Frænell, Frederik Kaels, Thomas Olsen, Nikolaj Zorko, Andre Pison

William Rørth 100 kampe for RMB.

Inden kampen, fik 20-årige William Rørth, overrakt blomster for sin kamp nummer 100 for RMB.

William Rørth startede i mål for RMB, i kampen mod Frederikshavn White Hawks.

God RMB periode.

RMB kom fint fra start, hvor Kim Johansson havde en god mulighed, hvor der var spillet to minutter. Efter fem minutter sendte Frederikshavns Dane Fox pucken op i målhjørnet, uden chance for William Rørth.

Seks minutter inden periodepausen, faldt kampens første udvisning, til Frederikshavns Albin Lindgren, for Slashing. ”Tyrene” fik ikke spillet sig frem til scoring i overtals situationen. En god RMB periode, men ingen scoringer.

Lige anden periode.

Efter en lige start på anden periode, overtog Frederikshavn initiativet, og det resulterede i en scoring af Albin Lindgren, der sendte et slagskud ind fra distancen, hvor der var spillet fjorten minutter af anden periode.

Efter fjorten minutter faldt kampens anden udvisning, da der blev dømt Holding mod Frederikshavns Søren Nielsen. Det lykkedes ikke for RMB, at passerer Tadeas Galansky i gæsternes mål, efter gode forsøg af Marko Virtala og Miro Keskitalo.

Ti sekunder inden periodepausen, fik Mads Eller to minutter for Late hit.

RMB manglede skarphed.

RMB startede tredje periode i undertal. Sikkert RMB boksplay, holdt gæsterne fra scoring. ”Tyrene” havde det spilmæssige overtag i perioden, men kunne ikke passerer Tadeas Galansky i gæsternes mål. RMB tog en Time Out, da der resterede tre minutter, og erstattede William Rørth med en markspiller. Med et minut tilbage, tog Frederikshavn en Time Out.

Et sekund før slutfløjt, sendte Dane Fox pucken i det tomme mål, til slutresultatet 0-3.

RMBs næste kamp:

Fredag den 11. oktober kl. 19:30 mod Rungsted Seier Capital i Bitcoin Arena.