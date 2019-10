Irriteret Hyttel med ny EM-bronze

Tobias Hyttel i blåt giver en kindhest til sin tyrkiske modstander. Foto: Privat

taekwondo Tobias Hyttel sluttede sin juniortid af med bronze til EM i Madrid. Han havde større forventninger til sig selv end bronze, men ser nu frem mod at være senior. De øvrige Hwarang-kæmpere nåede højest anden runde.

Af Peter Fugl Jensen

Når man er til store turneringer i taekwondo, så er de barske realiteter, at man det hele afgøres på en dag. Derfor var det en utrolig uheldig lodtrækning for Hyttel, da han og bare en kæmpere mere fik en ekstra runde.

Den første kamp vandt Hyttel sikkert over Alan Je Hubkratok fra Luxemborg med 16-7.

Var sejren i første runde sikker, så blev den anden kamp endnu mere overbevisende af Hyttel, der i første runde sendte sin modstander fra Portugal til tælling med et baglæns cirkelspark i maven en såkaldt dwit, som kan ses i videoen her under, hvor man tydeligt kan se, Hyttel i blåt sparker en ren træffer ind i maven på sin modstander.

Den portugisiske modstander blev besejret 29-9, altså stoppet før tid, da point-forskellen højest må være 20 point. En stærk start af Tobias i juniorernes -55 kilo klasse til EM.

Turkish Open vinder fik stryg

Var de to første kampe overkommelige, så ventede en svær modstander i Tobias 3. kamp, som var den tyrkiske modstanders anden kamp. Tyrkeren Vigithan Kilic havde bevist sit værd tidligere i sæsonen, da han havde vundet ’Turkish Open’.



Jeg har ikke forstand på taekwondo, men undrede mig over, at dette spark

af Hyttel ikke gav point. Sidder foden ikke lige i smasken?

Samme episode herunder – bare et sekund senere.

Det var en fremragende kamp og med mit meget begrænsede kendskab til taekwondo, så var det en fed kamp og – for mig – den mest underholdende med to offensive kæmpere.

Men Tobias var stærkest og vandt med hele 22-7.

Overbevisende sejr over U21-sølvvinder

Nu ventede kvartfinalen og der ventede endnu en stærk modstander, nemlig bulgareren Daniel Ladzhev, der kæmpede sig til sølv ved U21 EM i Helsingborg for nylig.

Hvilken kamp man kunne se på streaming fra Madrid, hvor Hyttel så selvsikker ud og havde enormt overskud. Sejrscifrene taler for sig selv, 27-11.

Glad og irriteret

Lige efter den overbevisende kamp var det umuligt at forestille, at Hyttel ikke skulle gå hele vejen, men den vej fik den defensive kroat Kevin Cesijar hurtigt stoppet. Med en klog tilgang, hvor han lukkede godt af for slag, fik han stoppet den suveræne Hyttel.

”Det var en hård dag, men jeg tror, jeg undervurderede kroaten, hvilket var til hans fordel. Det gjorde, at han løb med sejren. Han var meget afventende, som ikke helt var i tråd med min gameplan,” sagde Hyttel, efter han havde modtaget bronzemedaljen på podiet. Han fortsætter:

”Jeg er glad, men på samme tid irriteret og skuffet. Jeg er glad for, at mit hårde arbejde endelig giver lidt pote på de stor scener i form af medaljer, men jeg havde sat mit hoved op til mere end en 3. plads.”

”Dette EM markerer slutningen på min juniorkarrierer og jeg glæder mig utroligt meget til at blive officielt senior i 2020 og alle de udfordringer, det kommer til at bringe. Tusinde tak for støtten,” slutter Tobias Hyttel.

Hurtige EM-exit

Talentet er også stort hos de øvrige Hwarang-kæmpere til EM, men det kræver så ufattelig meget at komme langt, hvilket Hamad Setta, der deltog i samme klasse som Hyttel, erkende.

Den russiske modstander var cirka 20 centimeter højere og den lange rækkevidde var en udfordring for Hamad Setta, der kæmpede bravt, men i sidste sekund måtte modtage et afgørende stød, som gav russeren sejren.

David Liu vandt sin første kamp i -51 kilo klassen over en armener, der blev udsat for et stort pres af David, som vandt kampen sikkert.

Igen skulle en russer blive en overmand for Hwarang, da han vandt over David, der dermed nåede anden runde. Russeren, Fedor Gavrilenko, blev senere Europamester.



En dansker, Tobias Hyttel, på EM-podiet i Madrid.