I slutningen af marts måned vandt Leon Skriver Hansen sig adgang til Big Dogs Backyard Ultra ved at vinde det danske kvalifikationsløb ved Sletten i Ry i Silkeborg (billedet). Her rakte 27 timer til en sejr. I weekenden skal den seje rødovreborger nok ikke forvente, at 27 timer er nok til en sejr. Sidste år vandt en svensk løber efter 66 timer. Ja, seksogtres - næsten tre døgn!. Foto: Mikkel Beisner

Et ultraløb vindes med benene, men når Leon Skriver Hansen på lørdag løber rundt på en 6,7 kilometer lang rundstrækning i et kuperet område i Tennessee i USA, er det i ligeså høj grad hjernen og psyken, der skal holde ham kørende.

Af Christian Valsted

Som den første dansker nogensinde skal den lokale ultraløber Leon Skriver Hansen prøve kræfter med det ikoniske ekstremløb Big Dogs Backyard Ultra, der på alle måder er anderledes. Løbet er stort set umuligt at få adgang til, men det vender vi tilbage til senere.

Dét, der gør løbet helt specielt, er, at det ikke handler om at være hurtig og ingen ved, hvornår løbet slutter. Det lyder underligt, men konceptet og konkurrencens betingelser er egentlig lige til.

Når de 75 løbere stiller til start lørdag morgen klokken 06.40 (12.40 dansk tid, red.) har de 60 minutter til at løbe en rundstrækning på 6,7 kilometer. Om de tilbagelægger ruten på 27 minutter eller 59 minutter er underordnet. Eneste ’problem’ er bare, at løberne skal gentage ruten igen og igen og igen og igen indtil der kun er én løber, der gennemfører strækningen på de 6,7 kilometer indenfor 59 minutter og 59 sekunder.

”Det er et løb, der er meget udfordrende på det mentale plan. Selvfølgelig bliver distance, tidsgrænsen og manglende søvn udfordringer, men jeg tror, at mange udgår, fordi hjernen overbeviser dem om, at de ikke kan vinde. Det egentlige slagsmål bliver med mit hoved. Derfor har jeg også forsøgt at forbe-

rede og gennemtænke nogle mulige scenarier og problematikker, der kan opstå undervejs og finde løsninger på forhånd,” siger Leon, der heller ikke ønsker at fortælle meget om de personlige målsætinger eller begynde at gætte på, hvor mange timer han løber.

”Det handler igen om de mentale aspekter. Jeg vil ikke sige et bestemt antal timer, for så er jeg bange for, at jeg bliver tilfreds, når det mål er nået og måske udgår. Så jeg lader andre om at gætte,” siger den hårdhudede løber, der i øvrigt er løbeformand for avisens løbeklub ’Rødovre Lokal løb’, der mødes til socialt hyggeløb hver den første fredag i måneden.

Vandt billet i Silkeborg

En anden ting, der gør undergrundsløbet Big Dogs Backyard Ultra til et unikt løb, er, at det som løber stort set er umuligt at få adgang til. I skrivende stund er der mere end 500 på venteliste. Løbere, med meritterne i orden, kan hvert år ansøge om deltagelse i løbet eller alternativt vinde sig adgang ved at vinde kvalifikationsløb rundt om i Verden.

Sådan et løb vandt Leon Skriver Hansen i skovene ved Sletten i Ry i foråret.

I en dansk udgave af Big Dogs Backyard Ultra kunne Leon Skriver Hansen, efter 27 timers løb, konstatere, at konkurrenterne var faldet fra og at deltagelsen til løbet i Tennessee dermed var sikret.

I første omgang lød meldingen fra Leon, at han ikke havde tænkt sig at benytte den adgangsgivende vinderbillet, men han kom hurtigt på andre tanker.

”Jeg tager til USA for at finde min egen grænse. Den fandt jeg ikke i Silkeborg, hvor jeg følte, jeg havde mange timer til-

bage i kroppen, fordi jeg var den sidste tilbage. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde får chancen igen, så jeg ville nok ærgre mig, hvis jeg ikke gør det nu,” fortæller Leon, inden han sætter ord på, hvorfor man i alverden rejser hele vejen til Tennessee i USA for at løbe den samme rute igen, igen og igen.

”90 procent af dem jeg taler med, synes jeg er åndssvag, men det var jeg godt klar over på forhånd. Det er et undergrundsløb, som har tiltalt mig i mange år og jeg kan godt lide, det ikke favoriserer de hurtigste løbere. Jeg har prøvet at deltage i ultraløb, hvor de bedste løbere var flere timer foran, men i Big Dogs Backyard Ultra er

alle lige efter hver omgang. Det giver løbet et helt andet aspekt,” fortæller Leon Skriver Hansen, der rejste til USA tirsdag morgen sammen med konen Karina og en løbekammerat.

Samler penge ind til Kræftens Bekæmpelse

Lokal Nyt har de sidste 10 år fuldt Skriver Hansen tæt, når han har sat sig for at slå ekstreme løberekorder. Ved flere lejligheder har ’Løbe-Leon’ samlet penge ind til Kræftens Bekæmpelse og weekendens løb i Tennessee er ingen undtagelse. På Leons

Facebookside kan man via et link donere penge til Kræftens bekæmpelse og samtidig gætte på, hvor mange timer Leon gennemfører.

”Der er en flot præmie til vinderen og samtidig bliver der samlet penge ind til et godt formål,” siger den lokale ekstremløber, der vil forsøge at holde alle nysgerrige informeret under løbet, hvis det er muligt.