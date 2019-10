Iført DNA-dragt efter husspektakel

Politiet rykkede i sidste uge til et husspektabel i en lejlighed i Rødovre, hvor et kærestepar ahvde været ope og slås. Foto: Arkiv

politi En kvinde blev tirsdag eftermiddag anholdt ved et lejlighedskompleks efter husspektakel. Det skriver Ekstra Bladet.

Af Christian Valsted

”Det ser ud til, at kvinden har angrebet manden med et barberblad,” udtalte vagtchef hos Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff til Ekstra Bladet efter en episode tirsdag den 15 oktober ved 13.30-tiden.

Her modtog politiet en anmeldelse om et kærestepar, der formentlig havde været oppe og slås.

Ekstra Bladets mand på stedet observerede, hvordan politiet senere førte en kvinde ud af lejlighedsopgangen iført en DNA-dragt og med strips om håndleddene

”Der var meget blod,” udtalte Torben Wittendorff videre til Ekstra Bladet om sagen. Manden var ikke i kritisk tilstand, men blev kørt på skadestuen