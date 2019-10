Hver 10. fra Rødovre er storryger

close up of man breaking the cigarette with hands

Nu kan du igen få gratis hjælp på sundhedscenteret til at kvitte smøgerne. Det vil 3 ud af 4 rygere. Foto: SignElements

kvit smøgerne I Rødovre er der hver dag 5300 borgere, der mange gange tænder en smøg. Ja faktisk gør hver tiende borger det mere end 15 gange. Det vilde er, at 3 ud af fire af dem drømmer om aldrig at gøre det igen. Derfor tilbyder sundhedscenteret nu gratis rygestopkursus.

Af André Bentsen

Fakta Rødovre kvitter smøgerne

85 % af de deltagere der gennemførte sidste års forløb, blev røgfri!

’Rødovre kvitter smøgerne’ starter igen mandag den 4. november kl. 18 på Rødovregaard, Kirkesvinget 1.

Du tilmelder dig rygestopforløbet på rk.dk/rygestop. Tilmeldingsfristen er den 27. oktober eller så længe, der er ledige pladser.

Overvejer du stadig? Send sms ”rygestop” til 1231 og bliv ringet op af en rygestoprådgiver.

Otte ud af 10 personer, der tidligere har gennemført et af kommunens rygestopkurser er blevet røgfri.

Den succesrate skal tages lige så alvorligt som dagligrygernes ønske om at kvitte smøgerne.

Derfor kan du nu tilmelde dig ’Rødovre kvitter smøgerne’, hvor 85 procent af dem, der gennemførte sidste års forløb, blev røgfri! Forløbet består af syv hyggelige caféaftener, hvor du møder andre, der også vil stoppe med at ryge, hører inspirerende oplæg og får kompetent vejledning af professionelle rygestoprådgivere.

Rådgivningen foregår i mindre grupper, og hver gruppe har en fast rådgiver. Til hver caféaften vil der være kaffe/te og lodtrækning om små præmier.

Stoppede som 75-årig

Det er ikke kun unge nybagte forældre, der ønsker hjælp til at kvitte de dræbende smøger.

Tage Nielsen, der deltog i sidste års rygestopkursus fortæller, at han meldte sig for at forbedre sit helbred med diabetes og overvægt. Tage havde røget, siden han var 30 år gammel og ofte en pakke en om dagen.

Der er nu gået mere end et år siden Tage på 76 år gennemførte kurset, og han er stolt over at fortælle, at han stadig er røgfri, selvom han indrømmer at savne en smøg ind-imellem:

”Min sunde fornuft sagde, at jeg skulle stoppe helt. Det er jo farligt at ryge. Og min læge opfordrede mig også til at blive røgfri. I dag har jeg det bedre og hoster ikke længere. Min kæreste synes, det er udmærket, at jeg er stoppet, men det betyder ikke så meget, hvad andre mener. Det er jo ens eget valg,” siger han.

God service

Selvom Tage havde været på rygestopkursus før og var ‘røget’ i igen, gav han alligevel ’Rødovre kvitter smøgerne’ en chance.

”Rygestopkurset var en god hjælp, og rådgiverne havde god indflydelse på mig. Jeg havde ikke stoppet af mig selv, det må jeg erkende. Det kræver viljestyrke, men kurset virker. Det er en fantastisk service fra kommunens side at tilbyde borgerne hjælp til rygestop,” fortæller han.

Svært at stoppe alene

Der er styrke i fællesskab, også når man skal skrotte de dårlige vaner.

Maria Bleiback Clausen, der er faglig leder i Rødovre Sundhedscenter, mener det er vigtigt at få hjælp til rygestoppet.

”Vi ved, at ønsket om at blive røgfri er der, men i praksis er det vanskeligere at stoppe. Mange tror, at de selv skal klare det svære rygestop, og det blot handler om at have en stærk rygrad. Men alle rygere skal vide, at de har større chance for at blive røgfri ved at få professionel rådgivning. Rygestoppet skal de ikke klare selv, da et rygestopkursus netop er lavet til, at der er rådgivning og hjælp at hente i den periode, hvor rygestoppet starter,” understreger hun.

Maria Bleiback Clausen tilføjer, at deltagerne ikke skal være røgfri, når de starter på kurset, da man aftaler en fællesstopdato i gruppen.