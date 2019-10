Hockey Stars giver 500.000 kroner

Lars Eller takker publikum for en god aften, men det bør være hockeydanmark, som takker den danske Stanley Cup vinder. Foto: Brian Poulsen

hockey stars Moderklubberne Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Herning Ishockey Klub og AaB kan se frem mod et stort tilskud til deres ungdomsarbejde, for Hockey Stars arrangementet i Rødovre Centrum Arena har givet 500.000 kroner i overskud til klubberne, der har samarbejdet om arrangementet.

Af Peter Fugl Jensen

Størstedelen af beløbet går til værtsklubben, men Aab og Herning får også en pæn del af overskuddet, men Lokal Nyt kender ikke den nøjagtige fordeling.

I 2020 er det så Herning eller Aalborg, der er værter og mon ikke, det bliver en ligeså stor succes som i Rødovre. Meget tyder i hvert fald på, at Hockey Stars er kommet for at blive og at et glimrende arrangement bliver endnu bedre næste år til gavn og glæde for hockeyfans og moderklubberne, der er med i arrangementet.

Morten Madsen og Morten Bødskov skriver til Rødovre Lokal Nyt, på vegne af Hockey Stars:

NHL-stjernerne funklede på isen i Rødovre Centrum Arena til første udgave af Hockey Stars. MedStanley Cup-vinder Lars Eller i spidsen viste NHL-stjernerne Frederik Andersen, Mikkel Bødker, André Burakovsky og Rasmus Andersson detaljer i verdensklasse i en fyldt arena. Hockey Stars sender nu et stort overskud videre til talentudviklingen i dansk ungdomsishockey.

En ny tradition i dansk ishockey blev skabt, da en perlerække af NHL-stjerner løb på isen i Rødovre den 9. august 2019 til Hockey Stars 2019. Aftenen bød på imponerende detaljer, og NHL-stjerner i kamp for deres hjemby-hold.

Stanley Cup-vinder Lars Eller er blandt initiativtagerne til Hockey Stars. Han er glad for, at et stort overskud nu sendes videre til dansk ungdomsishockey;

– Hockey Stars 2019 var en fantastisk oplevelse. Det lykkedes at skabe en helt unik aften i Rødovre Centrum Arena. Jeg er utrolig glad for, at vi nu kan sende næsten 500.000 kr. videre til deltagerklubbernes ungdomsarbejde og til Danmarks Ishockey Unions VM-pulje.

Formålet med Hockey Stars er at give danske ishockey-fans en unik oplevelse med store stjerner, flotte detaljer og høj stemning.

– Det er sjældent man får mulighed for at være med til at starte noget helt nyt. Det har vi gjort med Hockey Stars. Rødovre Centrum Arena var en perfekt ramme om Hockey Stars. Kampene og de mange detaljer skabte en imponerende stemning. Det var sjovt at spille med Mikkel Bødker på vores Rødovre-hold og fantastisk at se Frederik Andersen på isen i Rødovre. Samtidig løftede Malmö Redhawks Hockey Stars 2019 til et skandinavisk arrangement.

– Jeg vil gerne sige en stor tak til sponsorer, Rødovre Kommune, deltagerklubberne, frivillige og idemænd for et fantastisk arrangement og en stor oplevelse, siger Lars Eller.

Aalborg vandt Hockey Stars 2019. I de kommende uger tages der stilling til værtskabet for Hockey Stars 2020, som enten placeres i Herning eller Aalborg.

Hockey Stars er et samarbejde mellem Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Herning Ishockey Klub og AaB. Bag initiativet stod Lars Eller, ishockey-fan Morten Bødskov og Thomas Madsen. TV3 Sport var mediepartner, og transmitterede hele arrangementet live. TDC var hovedsponsor for Hockey Stars 2019. Coca Cola Danmark var arrangementssponsor. Dansk Metal og Kailow var arrangementspartnere.