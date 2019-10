Hattrick-helt bag stor Avarta skalp

Oliver Carrara havde fået indstillet sigtekornet til dagens kamp mod Hillerød, hvor han lavet hattrick

FODBOLD Oliver Carrara lavet hattrick i dagens kamp mod Hillerød og blev i særdeles manden i fokus, da Avarta leverede en flot præstation og vandt med imponerende 3-0 ude mod Hillerød.

Af Mike Hjulmand

Endelig kom det. Kampen hvor Avarta sprudlede offensivt og hentede tre point på en svær udebane. I dag ude mod Hillerød, Oliver Carrara med tre mål og et clean sheet til Morten Bank i den anden ende af banen, et yderst optimal søndag formiddag for de grønklædte, for det var tidligt på denne søndag, at kampen blev indledt. Der var kampstart allerede 10:30 og Avarta var i den grad vågnet og klar til en kamp på det tidspunkt.

Et vigtig skridt

Avarta har manglet en kamp, hvor de virkelig viser hvad de kan på en svær udebane også bare folde sig ud offensivt. Det er ingen hemmelighed at det har været de grønklædtes store problem denne sæson, men med to mål fra angriberen Jonas Hemmingshøj sidste weekend og et hattrick af angrebskollega, Oliver Carrara i dag, så begynder det virkelig at se godt ud inden vinterpausen.

Med dagens sejr ligger Avarta på fjerdepladsen med 17 point, i 11 kampe og vel og mærke holdet med færrest mål (8) indkasseret.