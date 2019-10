“Guld er en sikker havn”

Hvis du ligger inde med beskedne 330.000 kroner kan du også vælge at investere i en guldbarre på ét kilo, der samtidig kan fungere som bogstøtte eller dørstopper. "Vi anbefaler dog altid, at man opbevarer sit guld i en bankboks," understreger Recai Demir. Foto: Brian Poulsen

sælg eller køb Har du overvejet at sælge ud af sølvtøjet og arvesmykkerne? Guldpriserne er kun gået en vej siden 2013 og det kan indehaver af Sero Guld på Hvidovrevej, Recai Demir, godt mærke.

Af Christian Valsted

Hvis dine arvesmykker samler støv i smykkeskrinet, er det nu du skal læse med, hvis du vel og mærke overvejer at skille dig af med dem og samtidig tjene en pæn slat penge. Prisen på guld er nemlig historisk høj. Det fortæller indehaver af rødovrevirksomheden Sero Guld, Recai Demir, der siden 2011 har drevet sin forretning på Hvidovrevej, hvor han opkøber og sælger guld og sølv.

”Guldpriserne er steget med 17 procent de sidste seks måneder og personligt tror jeg ikke, vi har ramt loftet endnu,” siger Recai Demir.

Prisen pr. ounce guld, hvilket svarer til 31,1 gram, rundede tilbage i august måned 1526 dollars, hvilket er højeste pris i seks år. Prisen på en ounce har dog været helt oppe i 1870 dollars tilbage i 2011 og der kan de havne igen, hvis man spørger Recai Demir.

”Siden maj måned har forskellige nationalbanker opkøbt rekord meget guld og det giver helt naturligt guld en optur. Samtidig har handelskrigen mellem USA og Iran også betydning for prisen på guld. Det er blandt andet Kina og Rusland, der ikke ønsker at være afhængige af dollaren og den amerikanske økonomi. De ser guldet som en valuta, mens privatpersoner ser det som et ædelmetal og med store guldreserver står de stærkere,” fortæller guldhandleren.

Guldbarrer i dåbsgave

På kontoret på Hvidovrevej tager Recai Demir hver dag imod kunder, der ønsker at sælge ud af arve-

smykkerne. Langt de fleste kunder er privatpersoner i ’grå-guld-segmentet’ og langt de fleste bliver overrakkede over, hvor meget deres smykker er værd.

Først undersøger Richard, om der er stempler i guldet for at fastslå, hvilken karat guldet har og hvis han er i tvivl, fore-

tager han en syretest.

”Nogle kunder tror, at alt deres guld er 24 karat, men det er meget sjældent, man ser det. Det er oftest kun saudiske familier og kinesiske rigmænd, der har smykker med 24 karat. Generelt er det 8, 14 18, 21, 21,6 og 22 karat, der findes i smykkerne,” fortæller Recai. Han fortsætter:

”Jeg vil mene, det er 80 procent af kunderne, der bliver overrasket over, hvor mange penge de rent faktisk kan stå med i hånden, hvis de vælger at sælge. Jeg havde en kunde forleden, der troede hun havde guld og sølv for et par tusinde kroner. Det viste sig, at der var for 22.000 kroner og kunden blev helt rørt,” siger Richard, der også har oplevet, at en kunde kom ind med to guldbarrer, som vedkommende havde fået i dåbsgave i 1978.

”Kunden havde købskvitteringerne med og de havde kostet 8000 kroner stykket. I stedet fik hun 260.000 kroner per guldbarre tilbage i februar måned. i dag ville hun have fået 304.000 kroner per styk. Hvis hun i stedet for guld havde fået 8000 kroner i kontanter og lagt dem under hovedpuden, kunne hun have fået en cykel i dag. Nu kan hun købe sig en Mercedes eller to,” smiler Recai, der også oplever en øget interesse for at investere i guld.

”Jeg kan mærke, at flere ser guldet som en investering eller som en måde at sikre deres penge. Bankerne giver stort set ingen renter, der er inflation, så guld er en sikker havn og en god måde at værdi-

sikre sine penge og bibeholde deres købekraft” siger Recai Demir.