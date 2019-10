Groteske påstande

fodbold Gladsaxe-Heros næstformand og assisterende træner tager skarpt afstand til Avartas forklaring af episoderne i lørdags og i øvrigt også til racisme.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre Lokal Nyt blev ringet op af en tydeligt rystet og rasende Kenneth Colding, der er næstformand i Gladsaxe-Hero og i øvrigt er assisterende træner for klubbens 1. senior, der spillede mod Avarta lørdags.

En kamp, der fik Avartas træner, Thomas Christiansen, til at komme med voldsomme beskyldninger overfor modparten og tirsdag valgte Avarta at sende en indberetning til DBU.

”Alting er ikke altid, som man husker det i oprevet tilstand, for det her er totalt grotesk og en kæmpe løgnehistorie. Vi oplever påstandene som et svineri af værste skuffe,” siger Kenneth Colding. Han fortsætter:

”Avarta er selv et en meget stor del af problemet, når det gælder verbale udfald. Vi har naturligvis vendt det her i truppen og vores spillere kunne fortælle, at de skulle høre udtryk som: ’dit skaldede pikhovedet’, ’din svans’ og ’dit hvide svin’. Det er jo både homofobisk, racistisk og i øvrigt latterligt.”

”Vi står jo model til en masse ting og sager, sådan er det. Men at vi står tilbage med en anklage om racisme, det er til grin og det finder vi os simpelthen ikke i,” siger Kenneth Colding, der henviser til, at dommeren heller ikke hørt noget.

”Dommertrioen hører ingenting og Avartas træner må have haft superhørelse, for vi sad lige ved siden af dem og hørte intet og vi ville have reageret, for vi tager skarp afstand til racisme og man må ikke glemme, vi er en integrationsklub.”

Ingen undskyldning

Han mener, at Avarta skal se indenad og selv tænke over deres ageren på banen.

”Den spiller, der fik gult kort, kaldte os racister og det var dommeren så træt af at høre på, at han gav et gult kort. Og så negligeres deres udvisning, som en frustration. Vi taler altså om et regulært overfald. Der er ikke tale om en dum reaktion, men om et regulært overfald,” mener Kenneth Colding, der pointerer, at de ikke har undskyldt for deres opførelse.

”Vi har altså ikke undskyldt, men vores cheftræner var inde og høre, hvad der var sket. Han sagde, at hvis vi havde gjort det, så tager afstand fra det. Men det har vi altså ikke, så vi har intet at undskylde.”

”Et eller andet sted er vi glade for, at sagen er indberettet til DBU, for jeg er sikker på, vi får opbakning fra dommeren, som heller intet har hørt,” slutter Kenneth Colding.