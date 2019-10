Google lytter med!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg har hørt om folk, som sad i bilen og talte om at tage på ferie i Thailand og når de kom hjem og tændte for computeren, var der pludselig bannerreklamer for ferier i Thailand.

Af Christian Valsted

Det har fået nogle til at tænke over, om Facebook, Google eller andre er med på en lytter via mobiltelefonen.

Som den anarkist jeg – nogle gange – er, så måtte jeg klart prøve det af. Jeg kom i tanke om, at jeg en gang havde set en latex røv med hul i på en kinesisk hjemmeside – så overlader jeg jer til jeres fantasi om, hvad man bruger en sådan røv til. Så på vej hjem i bilen sørgede jeg for at bruge ordet ”bollerøv” – ”latex røv” og lignende MANGE gange og MEGET tydeligt.

Jeg kunne næsten ikke vente til jeg kom hjem, så jeg kunne tænde for computeren. Jeg blev skuffet. Der var bare bannerreklamer for affugtere. Måske skyldes det, at kunstig intelligens bare ikke har lært ”beskidte tanker” endnu?

Dagen efter måtte jeg så prøve noget mindre frækt. Så da jeg kørte hjem, talte jeg meget højt og tydeligt om Thailand. Endnu engang var der kun bannerreklamer for affugtere.

Jov, jeg har da købt en affugter og det forklarer naturligvis bannerreklamerne for affugtere, men så er det da morsomt, at der bliver ved med at poppe reklamer op for affugtere, når nu de ved, jeg allerede HAR købt en affugter. Hvad er sandsynligheden for, at jeg køber nummer to?

Jeg er ikke så bange for kunstig intelligens, hvis den ikke er klogere end som så. Men tænk, hvis Google og andre måske lytter med, når du taler der hjemme i privaten og den var rigtig klog, så ville der måske poppe en besked op om, at du nok hellere må købe affugter nummer to – med mindre Google skal sende en optagelse af kones og min samtale om, hvor stor en idiot ens chef er, direkte til chefens e-mail adresse.

Se DET ville være smart. Måske er det allerede sket? Det ville måske forklare den eksplosive nethandel, som kvinder står for. Måske har Zalando og Boozt luret, at når to veninder er sammen, så handler samtalerne ofte om en tredje veninde, som sjovt nok ikke er til stede.

”Skat, jeg kan se, at der er kommet endnu en pakke fra Zalando… hvor mange par sorte støvler har du egentlig brug for?” – ”Ja, men det er ikke min skyld. Det er bare fordi, at Cecilie er en f…… bitch… UPS, jeg skal lige bestille et par sorte støvler…” En form for udvidet bandekasse eller dumme-bøder for kvinder.

Men det kommer sikkert også til at ramme mænd, men så længe at Google ikke ved, hvad en bollerøv er, så er vi i sikkerhed. Så test lige din telefon en gang i mellem. Bare sig BOLLERØV og hold så lige øje med bannerreklamerne. Kommer der reklamer for bollerøve, så er det på tide at flette næbbet.