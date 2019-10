Genskaber ikoniske Beatles-sange

Det er dette fodgængerfelt, du skal krydse, hvis du skal over til de vilde Beatleskoncerter i næste uge. Foto: Brian Poulsen

beatles Verdens mest berømte fodgængerfelt får nyt liv i Viften, når Rødovre markerer 50-året for The Beatles` album Abbey Road.

Af André Bentsen

Kulminationen på Beatles’ musikalske rejse blev ikoniseret på coveret af en vinylskive, da fire fyre fra England gik over fodgængerfeltet på Abbey Road.

Den musikalske skat, som billedet dækker over, har siden inspireret en hel verden af musikere og det skal fejres, mener Rødovre Concert Band og Rødovre Korskole, der sammen med solist Lauritz Thomsen byder på fire store koncerter i Kulturhus Viften. De første to finder sted søndag den 27. oktober kl. 14 og klokken 16.30 og kan ses af alle, mens mandagens to koncerter er reserveret til skolerne klokken 9.30 og 11.

”I koncertens første afdeling gælder det en række Beatles-sange fra perioden 1966 til 1968. I anden afdeling er fokus på side to fra det jubilerende album ’Abbey Road’,” fortæller korskolens frontfigur, Iben Vestergård.

”Vi er 36 medlemmer i Rødovre Korskole og er et samarbejde mellem musikskolen og Islev kirke. Vi har lige fået nyt flot kortøj, doneret af kommunen. Det vil blive brugt første gang til Abbey Road-koncerterne,” siger hun begejstret under en pop-up-koncert i Rødovre Centrum.

Masser af viden

Til arrangementet i Viften er det Jonas Hunt, der er musikalsk arrangør, mens den snart legendariske Jørgen ’Misser’ Jensen dirigerer. Iben Vestergård er korleder og de bliver alle præsenteret af en af landets største Beatles-eksperter, Per Wium.

”Når vi stadig hører The Beatles, er det ikke bare nostalgi, så er det kvalitet. Der er en grund til, at vi også stadigvæk hører Mozart. Det er musikalske arrangement og dygtig udførsel,” siger Per Wium.

Der ikke er i tvivl om, at det er kvalitet, der trækker. Både i tekst, musik og udførsel.

”Men selvfølgelig er der for min egen årgang en snert af memory lane over det. Men der er også yngre publikum, der tænder på det. Man kunne ikke dengang vide, at alle ville høre musikken stadig 50 år senere,” understreger han.

Misser dirigerer det hele og er ikke i tvivl.

”Det bliver en fantastisk dag, og vi har øvet det et par gange og vi glæder os til at spille sammen med solistsangeren, der kan noget helt specielt,” siger han.

Tager du med i Viften får du også en masse gode Beatles-anekdoter.

”Der er en kolossal aldersspredning, så derfor bliver det ikke de vildeste hemmelige nørdehistorier, men noget, som alle vil synes er spændende og sjovt,” lover Per Wium.

Iben Vestergaard håber, at mange vil kigge forbi kulturhuset.

”Vi er gode til at vise flaget for hinanden i Rødovre, så koncerten er også en mulighed for at bakke op om korskolen, der er en af vores vigtige foreninger lokalt,” siger hun.

Også Biblo-Beatles

Rødovre Bibliotek er også hoppet med på Abbey Road bølgen med en udstilling, der varer fra onsdag den 16. oktober til torsdag den 31. oktober.

”Vi sørger for at udstille materialer og laver et fodgængerfelt, hvor der kan tages billeder til konkurrencen om at vinde billetter til koncerterne. Per Vium møder op på biblioteket den 25. oktober og laver et lille speak,” både lokker og lover Sanna Gade fra biblioteket.