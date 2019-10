Gangbesværede ældre holdt fanget i opgang

Beboere i Doktorhaven har været uden elevator i lang tid til trods for behov for at komme til hospital og genoptræning. Billedet her er dog fra Birkmosevej.

Beboere i Doktorhaven har været uden elevator i lang tid til trods for behov for at komme til hospital og genoptræning. Billedet her er dog fra Birkmosevej. Foto: Arkiv

Elevatorstop 12 beboere i Doktorhaven 2 har i mere end en uge været afskåret fra livsvigtige besøg på hospitaler og læger på grund af en ødelagt elevator. Først efter lokalavisens opringning er elevatoren blevet fikset.

Af André Bentsen

At komme ind og ud af sit hjem er for de fleste mennesker en hverdagshandling så normal, vi ikke skænker en tanke i hverdagen. Men for de ældre og gangbesværede i Doktorhaven har der ikke været meget normalt over livet i den sidste uges tid.

Her har de mere eller mindre været fanget i deres boliger på grund af en defekt elevator.

”Det er mindst ni dage nu, vi har været uden elevator og det er et kæmpe problem for alle os, der skal til undersøgelser og genoptræning på hospitalet,” fortæller Pia Asmussen, der selv bor på 2. sal.

Og hun er endda en af de heldige.

”Jeg kan lige akkurat komme ned af bagtrappen, men jeg ser ikke særlig godt og det er ikke sikkert for mig på nogen som helst måde, og det værste er, at jeg ikke kan få min rollator med,” fortalte hun til Rødovre Lokal Nyt tirsdag morgen.

Blå mænd på overarbejde

I stedet har hun fået Doktorhavens ejendomsfunktionærer til at hjælpe hende ned af trapperne – hver dag!

Torsdag formiddag var der stadigvæk ikke sket noget fremskridt med at få lavet elevatoren, og der var krisemøde ejendomskontoret.

”Vi ringer til dem, der skal reparere elevatoren hver dag og spørger, hvad der sker, men får bare en sang fra de varme lande. Dem vi snakker med, har ikke nogle magtbeføjelser, og vi kan ikke få dem til at forstå, at det ligesom er et alderdomshjem eller hospital, hvor beboerne hele tiden skal op og ned for at komme til genoptræning,” siger Per Knudsen, der er servicemedarbejder i AKB.

”Det er livsvigtige ting, beboerne skal til, og så må vi som servicemedarbejdere træde til, men det er ikke første gang, det er sket. Sidste gang ventede vi næsten 14 dage, på det blev ordnet, så vi er meget frustrerede,” fortalte Per Knudsen inden Lokal Nyt kontaktede Kone, der har servicekontrakten på elevatoren.

Sikkerhed og tilgængelighed

Her fortæller administrerende direktør, Tuomas Oijala, at sikkerhed og tilgængelighed altid er højeste prioritet.

”Printkortet i elevatoren skulle udskiftes, og vi var ude hos kunden samme dag, den blev fejlmeldt. Elevatoren, der ikke fungerede på grund af tekniske problemer på Doktorhaven 2, er i dag blevet repareret, så beboerne igen kan komme op og ned,” oplyste han kun fire timer efter lokalavisen gik ind i sagen.

”Vores kunde Doktorhaven 2 er blevet informeret dags dato. Vi arbejder for at minimere disse driftsstop og for at sikre, at vi leverer det bedste flow til beboere i lejligheder og opgange,” tilføjer Tuomas Oijala.