Gå til koncert med ren klima-samvittighed

Viften vil fremover give alle gæster mulighed for at købe sig til klima-neutrale oplevelser i kulturhuset. Foto: Ian Nielsen/arkiv

klima-koncerter Kulturhuset Viften lancerer et nyt tiltag, der gør din teater- eller koncertoplevelse lidt grønnere. ”Vi har lyttet til vores gæster og grebet bolden,” siger Viftens leder Lau Wulfsberg.

Af Christian Valsted

Det lyder meget øko-agtigt at tale om klima-neutrale teater- og koncertoplevelser, men ikke desto mindre har Viften søsat et nyt projekt, der giver kulturhusets gæster mulighed for at nedbringe CO2-udledningen et andet sted i verden, når de lader sig underholde i Viften.

For det koster på klima-

kontoen, når Viften får besøg af store teaterproduktioner og udenlandske musikere.

”Det er de færreste artister, der kommer på cykel, samtidig skal salen varmes op og vi bruger meget strøm under en koncert. Vi har regnet os frem til, at en kulturoplevelse i Viften udleder 6000 tons CO2 alt inklusivt og flere har spurgt, hvad vi gør for at klimakompensere,” fortæller Lau Wulfsberg.

Helt valgfrit

Helt konkret kan koncertgæster nu tilkøbe en klima-kompensation på fem kroner, når der købes en koncert- eller teaterbillet og det ekstra beløb går ubeskåret til projekter, der skal nedbringe udledningen et andet sted på kloden.

”Viften arbejder konstant på at mindske den miljøpåvirkning driften af huset har. Men vi kan ikke helt fjerne eksempelvis CO2 udledning ved koncert- og teateroplevelser,” siger Lau Wulfsberg.

Kompensationsbeløbet går til myclimate.org’s godkendte projekter og

alle fremtidige arrangementer, der bliver sat i salg, hvor Viften er arrangør, vil det være muligt at tilkøbe klimakompensa-

tion. Første gang bliver med Andreas Bo den 9. oktober 2020, hvor salget startede i sidste uge.

”Det er fuldstændig valgfrit, om man ønsker at købe sig til klima-neutral oplevelse, men nu har

alle muligheden,” siger Lau Wulfsberg.