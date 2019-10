Flere og flere er med på den lyserøde bølge

Frisørerne i Abigael på Rødovrevej er bare nogle af mange, der støtter Lyserød Lørdag. Foto: Brian Poulsen

STØT BRYSTERNE Ligesom 'Stafet For Livet' har vokset sig kæmpestort og her i Rødovre blev Sjællands næststørste arrangement, er flere virksomheder begyndt at støtte kampen mod brystkræft ved at være med i Lyserød Lørdag.

Af André Bentsen

Støt brysterne! Budskabet er egentlig ligeså klart, som det er til at føle på.

Derfor er der også flere og flere virksomheder, som støtter op om den landsdækkende kampagne, som sætter fokus på en af de hyppigste kræftformer.

Også lokalt bruger virksomheder og butikker den lyserøde dag til at brande sig selv overfor især de kvindelige kunder, men dem, som lokalavisen har talt med, gør det ikke for vindingens skyld, så meget som for at vise, at de er i øjenhøjde med deres kunder og altså også selv har sygdommen tæt inde på livet.

En af de butikker, vi har talt med, er frisør Abigael, hvor tre kvinder og en enkelt hane i hønsegården i løbet af en uge får klippet næsten 100 kvinder og derfor også ofte får snakket om både sygdom, kræft og bryster.

“Cancer skelner ikke mellem race, socialklasse, vægt eller alder. Det rammer desværre næsten alle; en mormor, en mor, en datter, ja det kan ramme alle,” siger indehaver af frisørsalonen, Maria Wagenmakers.

“Det er desværre meget tit, at vi har kvinder i salonen, som har fundet en knude i brystet og går og venter på svar,” siger hun tydeligt berørt.

Har været med før

Som mange andre forretninger i byen, bliver de store støtte-dage ofte noget, man gør igen og igen, fordi man får en god respons ud af det og er med til at gøre en forskel.

“Vi har støttet mange gange og vi vil blive ved med det,” siger Maria og fortsætter:

“Jeg synes, det er så skønt, at vores leverandører kommer med disse kampagner, så vi, som forhandlere og vores kunder, kan være med til at støtte så vigtig en sag. Denne gang støtter vi ved salg af HH-Simonsen ‘støt brysterne Limited edition shinebrush’ eller en taske med to gange HH-Simonsen hairspray. Der går 25 kronrt pr. solgte vare til ‘Støt Brysterne’. Det varmer at være involveret i sådanne et tiltag.”