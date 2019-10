Schweiz, i de hvide trøjer, blev fortjent europamestre. På vejen til EM-guldet lagde de også Danmark ned med en sejr på 6-1. Foto: Ian Nielsen

skaterhockey I weekenden dannede Stadionhallen på Elstedvej rammen om EM i skaterhockey. Danmark blev nummer tre efter vicemestrene fra Tyskland og Schweiz, der genvandt EM.

Af Peter Fugl Jensen

Stemningen var god på tilskuerpladserne, hvor især de medrejsende engelske fans skabte en herlig stemning, da Stadionhallen i weekenden var fyldt med fans fra de seks deltagende EM-nationer fra Schweiz, Tyskland, Danmark, Østrig, England og Ukraine.

Sidstnævnte fik sig en lærerig weekend med kæmpe store nederlag, blandt andet 22-0 til Danmark.

Værterne havde et stærkt mandskab, men til gengæld var de decimeret til kun otte markspillere modsat de fem øvrige mandskaber, der mødte op til EM med fire kæder. Det var tydeligt, i de jævnbyrdige kampe, at Danmark så trætte ud i slutningen af kampene og man kan ikke undgå tanken, at Danmark formentlig ville have spillet sig i finalen, hvis de havde en fuld trup med fire kæder.

Resultaterne i gruppekampene:

Danmark-Østrig 6-6

Danmark-Storbritannien 5-4

Danmark-Ukraine 22-0

Danmark-Schweiz 1-6

Danmark-Tyskland 6-6

I semifinalen tabte Danmark knebent med 5-6 til Tyskland med en tysk scoring med lidt over et minut tilbage af kampen. Målet blev scoret kort tid efter, at Danmark havde udlignet til 5-5. Danmark hentede tre gange de tyske føringer fra 0-2 til 2-2, fra 2-3 til 3-3 samt fra 3-5 til 5-5, men kræfterne rakte ikke til endnu et comeback.

I kampen om 3. pladsen vandt Danmark med 3-2 (1-2, 1-0, 1-0) over Østrig efter forlænget spilletid. Mads Marker, som scorede flest mål i turneringen og kom på All Star holdet, scorede det afgørende mål for Danmark. Oliver Sommer blev dog turneringens topscorer med 19 point fordelt på ni mål og 10 assist, mens Mads Marker fik 19 point (14 mål og 4 assist).

I turneringens finale mødtes de to stormagter i skaterhockey, som er Schweiz og Tyskland. Det blev Schweiz som genvandt deres titel fra 2018 med en finalesejr på 8-5 (3-0, 4-3, 1-2).

Slutstillingen til EM i skaterhockey i Rødovre 2019:

1) Schweiz

2)Tyskland

3)Danmark

4)Østrig

5)Storbritannien

6)Ukraine