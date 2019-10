Efterårsløb for alle

Først er der børneløb på 2 kilometer. Foto: i-tri.dk.

motionsløb På søndag afholder Islev Triathlon Klub motionsløb rundt om Ejby Mose. Der er også et børneløb.

Af Peter Fugl Jensen

Islev Triathlon Klub afholder søndag den 20. oktober ’Islev Trail’, som er for børn, unge og voksne.

”Alle børn, som deltager, får en medalje,” lover bestyrelsesmedlem Gitte Drøger på vegne af Islev Triathlon Klub, der afholder Islev Trail i området omkring Ejby Mose. Hun oplyser, at der er tre forskellige løb:

”Vi har et 2 km løb for børn under 10 år, et 4 km ungdomsløb for børn og unge op til 15 år samt en voksenløb på to distancer, nemlig 4 og 10 kilometer.”

Børneløbet starter klokken 9.30, mens de øvrige løb sættes i gang klokken 10. Der er mål og start ved Mosetoften 35, nær Ejby Mose i Glostrup.

Man kan læse mere om løbet på i-tri.dk.