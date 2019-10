Du hører hjemme i et træ din abekat

Ifølge Avarta, der har indgivet en klage til DBU, blev der gået verbalt til Avartas danskere med anden etnisk herkomst end dansk. Foto: Arkiv

fodbold Avarta har indgivet en klage til DBU for racisme, efter lørdagens udekamp mod Gladsaxe-Hero. Avarta påstår, at hjemmeholdets spillere havde kedelige verbale udtryk. ”Din fucking abe, blev der sagt til en af mine spillere lige foran vores bænk,” fortæller Thomas ’Junior’ Christiansen. Gladsaxe-Hero kan på ingen måde nikke genkendende til episoderne og tager afstand til racisme.

Af Christian Valsted og Peter Fugl Jensen

Avartas serie 1 spillere måtte i lørdagens kamp ude mod Gladsaxe-Hero tage imod verbale tæsk.

”Din fucking abe, blev der sagt til en af mine spillere lige foran vores bænk,” fortæller Thomas ’Junior’ Christiansen, der er træner for Avartas serie 1 hold. Han fortsætter:

”Selvom det hele foregik verbalt, var det en hård oplevelse,” siger Avartas serie 1 træner, Thomas ’Junior’ Christiansen, der var rystet over oplevelsen i Gladsaxe-Hero, som fik kyset Avartas unge hold med racistiske kommentarer og abelyde.

Med navne på Avartas holdkort som Pola Karim, Emre Aydogan, Adam Jawhar og Abdoulie Manneh var der grobund for en uheldig racistisk adfærd, som Avarta hårdnakket påstår fandt sted.

Så hårdnakket, at de har indberettet oplevelsen til DBU, selvom hverken dommertrioen eller Gladsaxe-Hero kan nikke genkendende til ytringerne.

Gladsaxe-Hero tager afstand

Gladsaxe-Heros assistenttræner Kenneth Colding, der samtidig er næstformand i klubben, tager på det kraftigste afstand fra racisme, og afviser i samme moment, at han selv, og holdets cheftræner Thomas Jørgensen, hørte abelyde eller andre racistiske kommentarer fra holdets spillere under kampen.

”Der er ingen tvivl om, at kampen var højintens og da vi efter kampen hørte, at en af Avarta-spillerne havde påkaldt sig racisme, tog vi straks fat i spillerne i omklædningsrummet. Vores spillere fortæller os, at de ikke har sagt abe-lyde og vores træner gik efterfølgende ind i Avartas omklædningsrum og fortalte, at vi selvfølgelig tager stærkt afstand fra racistiske kommentarer,” siger Kenneth Colding. Han fortsætter:

”Vi aner ikke, om det er foregået. Jeg siger ikke, at Avarta-spillerne lyver, men vi har ingen beviser for, at det er sket,” siger Gladsaxe-Heros assistenttræner, der kalder sagen for trist.

”Det er et meget ømtåligt emne og sagen er rigtig ærgerlig. Vi er selv en integrationsklub med mange medlemmer med anden etnisk herkomst end dansk og vi skal ikke have hængende på os, at vi er en racistisk fodboldklub,” siger Kenneth Colding.

Voldsom beskrivelse

Avartas træner Thomas Christiansen er dog ikke i tvivl om, at det er foregået.

”Fra vi kom foran 1-2 begyndte spillerne fra Gladsaxe-Hero at tale ualmindeligt grimt. I pausen gjorde jeg mine spillere opmærksomme på, at vi måtte forvente hårdt spil i 2. halvleg, men også at de ville kyse os verbalt. Så vi var forberedt på lidt af hvert, men ingen havde set, det skulle blive så slemt.”

”Især vores spiller Abdoulie fik en hård medfart. Han blev nedlagt lige foran vores bænk og den spiller, som begik frisparket sagde:

”Har du ikke fået rigeligt og bør du ikke sendes hjem, hvor du kommer fra. Din fucking abe,” hører jeg, han siger.

”Lidt efter blev Abdul stoppet temmelig voldsomt af to spillere, så han rejser sig og siger til den ene: ”Hvad laver du?”

Svaret lød: ”Du hører vidst ikke hjemme her, du hører hjemme i et træ, din abekat.”

Det fik vores spiller Tristan til at råbe til dommeren: ”Dommer, det kan du ikke undgå at høre,” hvilket betød, han fik et gult kort. Sikkert på grund af sin aggressive attitude, men man må forstå, at mine spillere var frustrerede over den behandling, de fik og modstanderne forblev ustraffede. Efter den episode eskalerer det og det bliver værre. Mine spillere fortalte, at de nærmeste modstandere til boldholderen sagde abelyde, når eksempelvis Abdoulie havde bolden. Det var decideret afstumpet, hvad der foregik mod vores spillere, der har anden etnisk herkomst end dansk.

”Min assistent-træner Murat Sahin mente, vi burde være stoppet og skulle have forladt kampen og det ærgrer jeg mig over, at jeg ikke lyttede til, fordi jeg blev for resultatorienteret.”

“Der blev kun spyttet på mig”

En af Avartas uforskyldte hovedpersoner tager det mere roligt.

”Det er selvfølgelige ikke en rar følelse, men det er klart noget, som jeg ofte har oplevet, da jeg var yngre. Jeg har forstået, det er en del af gamet og jeg har lært, det ikke skal fjerne mit fokus fra kampen,” siger Abdoulie Pabee Manneh. Han fortsætter:

”Selve kampen udvikler sig for mig, efter en duel, hvor jeg og min direkte modstander udveksler nogle ord. Derefter bliver der gået ekstra hårdt til mig resten af kampen, men det er først efter kampen er slut, jeg hører, det ikke kun er mig, som der er sagt ting til. To af mine holdkammerater blev kaldt ’fucking perker’, men det var kun mig, som der blev spyttet på, da der sad en spytklat på ryggen.”

To gange rødt kort til Avarta

Da Gladsaxe-Hero reducerede til 2-3 kort før tid, kastede en Avarta-spiller en modstander i græsset, der var løbet ind i målet og tog bolden.

”Han fik fortjent rødt kort. Sådan er det, men igen må man forstå, hvad vi var blevet udsat for,” siger Thomas ’Junior’, der selv fik rødt kort efter kampen var slut.

”Jeg må indrømme, jeg var temmelig oprevet over den grimme oplevelse, så jeg gik til dommeren efter kampen, da det undrede mig helt vildt, at når så mange kunne høre deres tilsvininger, at tre dommere ikke hørte noget som helst. Så blev dommeren sur og sagde: ”Siger du, jeg lyver.” Og så fik jeg rødt kort,” fortæller Avarta-træneren, der efterfølgende fik en undskyldning fra Gladsaxe-Heros træner.

”Han kom hen og vi fik en snak, da han undskyldte på holdets vegne. Dommeren fik jeg også en snak med og han pointerede, at han intet havde hørt og ville have reageret, hvis han havde hørt noget som helst af racistisk karakter.”

”Det er heldigvis sjældent, vi oplever noget, der er så afstumpet. En af vores spillere var dybt påvirket efter kampen, for det var en hård oplevelse. Selvom der ikke var optræk til slåskamp eller hårdt spil, så blev vores spillere kyset af den verbale afstumpethed. Det er drenge, som er født op opvokset i Danmark og ikke kender til andet, der fik klar besked på, at de skal rejse ud af landet. Det var ret hårdt,” slutter Thomas ’Junior’ Christiansen.