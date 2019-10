Dreng anholdt med kniv på skole

Politiet måtte mandag hente en dreng og bortvise tre unge, der havde tvunget sig adgang til Tinderhøj Skole med en kniv.

Politik Politiet rykkede ud med to patruljer, da fire unge fra Glostrup sneg sig ind på Tinderhøj Skole og truede en elev med en kniv. Nu undersøger politiet om episoden hænger sammen med et overfald senere samme aften i Rødovre Centrum.

Af André Bentsen

Mandag eftermiddag sneg tre drenge og en pige sig ind på Tinderhøj Skole og startede en episode, der kunne være endt grueligt galt, hvis ikke lærere på stedet havde handlet hurtigt.

De ubudne gæster kommer fra Glostrup og ville ifølge Lokal Nyts oplysninger have fat i en elev på skolen på grund af en tvist omkring en jakke, der måske- måske ikke, var en uægte kopi.

Eleven fra Rødovre søgte tilflugt på et toilet og lærere på stedet fik lagt en dæmper på episoden og politiet kom hurtigt til stedet med hundepatruljer.

“Ved vores ankomst, kunne vi konstatere at der var tale om en 14-årig dreng, en 17-årig dreng, en 14-årig pige og en 14-årig dreng. Der blev fundet en kniv på en af de 14-årige drenge og han erkendte at have truet med kniven,” oplyser Claus Burh fra Københavns Vestegns Politi.

De fire blev alle bortvist fra området, og da tre af dem er under den kriminelle lavalder blev de sociale myndigheder samt deres forældre kontaktet.

Krisehjælp

På skolen fik personalet fat på forældre til de elever, der var berørt af episoden og lavet aftaler om, hvorvidt de måtte gå hjem alene eller skulle hentes.

“Vi har sikret psykolog til både børn og lærere dagen efter og fulgt op på de ting vi har hørt. Jeg vil gerne understrege, at skolen ikke har gæster i skoletiden, og personalet har reageret både hurtigt og rigtigt og havde allerede styr på tingene inden politiet ankom, men vi er glade for, at politiet kom så hurtigt og viste resten af eleverne, at man kan være tryg her,” siger skoleleder, Lars Rye Vadmand.

Han er mildest talt chokeret over episoden, som skolen tager meget alvorligt.

“Det der ryster mig, er at det er børn under 18 år, som har taget turen hele vejen fra én kommune til en anden. I skoletiden vel at mærke. Det er meget heftigt, når fire fremmede opsøger et barn på baggrund af en bagatel, og at man vælger at gå så langt at tage en kniv med. Der er ikke nogen som helst tankevirksomhed bag,” siger Lars Rye Vadmand.

Overfald om aftenen

Han roser politiet for deres hurtige indgriben, men stiller samtidig spørgsmålstegn ved beslutningen om at lade tre af gerningsmændene gå fri med kun en bortvisning.

“Det går ud over vores retsfølelse, når man kan gøre sådan noget og så ikke bliver kørt væk. Nu skabte det ikke nogen usikkerhed, fordi vi snakkede med alle elever og forældre, men det kunne det have gjort. Samtidig hører vi rygter blandt børnene om, at der senere samme dag har været et overfald i Rødovre Centrum, som måske hænger sammen med episoden,” påpeger han.

Det vil Københavns Vestegns Politi imidlertid ikke bekræfte, da sagen stadig er under efterforskning og de derfor kun vil afsløre fakta.

“Samme aften modtog vi kl. 21.30 anmeldelse om at en 15-årig dreng var blevet overfaldet af 5-6 jævnaldrende drenge i Rødovre Centrum og i den forbindelse var blevet udsat for både slag og spark. Københavns Vestegns Politi er nu i gang med at undersøge om der kan være forbindelse i mellem de to episoder,” lyder det fra politiets kommunikationsafdeling.

Ikke mere overvågning

Skolens ledelse skrev efter hændelsen rundt til forældre på skolens intranet, og det har fået flere til at foreslå, at der bliver sat mere overvågning op.

“Vi har ikke gæster på skolen og skolens personale er opmærksomme på, om der er folk udefra. Vi har overvågning foran skolen, men vil ikke have det indenfor. Det nytter ikke noget i situationer som den her. Personer, som handler sådan her, de vil være ligeglade om de bliver optaget eller ej. Hvis de har et forehavende, så kommer det først. Overvågning vil ikke afskrække dem,” understreger Lars Rye Vadmand.