Døv dommer med bøn – hjælp mig til Hong Kong

Badmintondommer Jesper Søndergaard, til højre, havde en tolk med, da han besøgte LokalBolig og indehaver Rasmus Bech i onsdags, hvor han fortalte om dommerhvervet og kampen for at finansiere turen til Hong Kong. Foto: Red.

støtte Rødovreborger Jesper Søndergaard er verdens eneste døve person der har et officielt dommerlicens. Til november er han inviteret til Hong Kong for at dømme ved Asien Pacific Deaf Games, men rejsen, som han selv skal betale, har han ikke råd til og derfor søger han nu med lys og lygte efter sponsorkroner.

Af Christian Valsted

Fakta Sådan kan du hjælpe Jesper

Hvis du vil støtte Jesper og hans rejse, kan du enten indbetale beløbet til kontonummer 7633-0001039636 eller overføre beløbet via MobilePay til 31 16 19 77. Du skal skrive ”støtte til Jesper Søndergaards rejse” i tekstfeltet. Pengene går ubeskåret til Jespers rejse. Hele det eventuelle overskydende beløb går til at støtte vilkårene for døve badmintonspillere gennem Dansk Døve-idrætsforbund.

42-årige Jesper Søndergaard har brug for din hjælp for at forfølge sin store lidenskab. Jesper brænder for badminton og har dyrket sporten fra barnsben. Som udøver har han repræsenteret Danmark på døvelandsholdet og vundet medaljer både til EM og VM.

Da Jesper senere lagde ketcheren på hylden, kastede han sig i stedet over trænergerningen og i dag er han den eneste badmintondommer i verden, der, som døv, har en officiel dommerlicens.

I sommer sad han i højstolen ved VM i badminton for døve i Taiwan, hvor han alene ved hjælp af tegnsprog og gestik dømte 26 kampe som hoveddommer.

“Jeg er den eneste døve

dommer og til VM gav mange spillere udtryk for, at de følte sig trygge, når jeg dømte, fordi vi kunne kommunikere sammen. Derfor er det også vigtigt for mig at deltage i Hong Kong, fordi jeg ved, hvor meget det betyder for spillerne,” siger Jesper Søndergaard om de asiatiske mesterskaber.

En vaskeægte ildsjæl

Fra den 30. oktober til 12. november skal han derfor være frivillig dommer ved Asien Pacific Deaf Games i Hong Kong, men udgifterne til rejsen er så høje, at han i skrivende stund mangler 12.000 kroner for at komme afsted.

”Det er en stor ære for mig at blive inviteret til at dømme ved Asien Pacific Deaf Games, men jeg står uden job og har derfor ingen indkomst og derfor søger jeg nu sponsorater,” siger Jesper Søndergaard, der lokalt har fået støtte af LokalBolig, der udover økonomi har produceret en video, som ejendomsmæglerkæden har delt på sociale medier for at nå ud til andre lokale virksomheder med budskabet om, at Jesper skal hjælpes i mål.

”Da jeg læste Jespers ansøgning, var der et eller andet der gjorde, at jeg gerne ville hjælpe. Han har virkelig en passion for sporten og derfor vil vi gerne være med til at hjælpe Jesper. Han er en vaskeægte ildsjæl og derfor har vi tilbudt at stå for indsamlingen og sørge for, at vi når i mål,” siger indehaver af LokalBolig, Rasmus Bech.

I faktakassen kan du se, hvordan du kan hjælpe Jesper Søndergaard.