DM nærmer sig

Fra venstre ses Thomas Vinther, Cristian Stanca, siddende, Anton Eljmazi, Marcus Grønbech og Mohammad Hussein. Foto: Privat

boksning Der er DM i november og Rødovre Bokseklub er i fuld gang med forberedelserne.

Af Peter Fugl Jensen

I weekenden var Rødovre Bokseklub til turnering i Haslev, hvor 160 boksere var fordelt på seks lande, der i blandt fem boksere fra Rødovre.

“Vores første bokser i ringen var den 15-årige Anton Elj-

mazi, som deltog i klassen heavyweight for U17. Det var Antons første kamp og den blev jævnbyrdig, da begge drenge gav alt, hvad de havde i sig, men alligevel en fortjent sejr til Anton,” siger træner Stuart Watson.

Han fortsætter om den 17-årige Mohammed Hussein, der deltog i U19 i letweltervægt. Modstanderen var fra London, men han kunne ikke hamle mod rødovrebokseren, der vandt kampen.

Den 19-årige Cristian Stanca er senior og bokser i letweltervægt

“Han var også op mod en englænder, som mødte en veloplagt Stanca, der dominerede 1. runde. Det blev endnu bedre i 2. runde og så fik englænderen altså nok og stoppede kampen,” fortæller Watson.

Marcus Grønbech er 19 år og senior. Han deltog i klassen letsværvægt, hvor han mødte en svensker fra Valhalla KK.

“Det var lidt af en rodet kam, hvor Marcus havde svært ved at finde rytmen. Selvom Marcus er en god og stærk bokser, så var det ikke hans dag og han led vores første nederlag.”

Nederlag til monstret

Den sidste rødovrebokser i ringen var ‘monsteret’ alias den 206 cm høje supersværvægter Thomas Vinther.

“Vores 20-årige Vinther med 13 kampes erfaring var oppe mod Anders Krogh fra Herlev Bokseklub.”

“Thomas bliver hele tiden dygtigere og det blev vist i denne kamp, men desværre for Thomas blev han frataget to point af kampens dommer og det var nok til, at han tabte kampen.”

Om to uger er der otte rødovreboksere i ringen, når der er HSK International Box Cup i Hillerød.