Det er vigtigere end nogensinde før at passe på din planter

SPONSORERET INDHOLD Verdens klimasituation bevæger sig kun i den forkerte retning. Det er tid til at stoppe op og gøre noget ved den situation, vi har sat os selv i. Det er derfor vigtigt at passe på sit grønne liv. Om du har planter i haven eller i stuen, så er det vigtigere end nogensinde før at passe på dem.

Af SPONSORERET INDHOLD

Planter giver liv til dig og planeten

Hvis du bor i lille Danmark, kan det godt være svært at forestille sig, hvor slemt vores planet egentlig har det. Ligegyldig hvor du bor i Danmark, er der sjældent længere end en lille smuttur til et grønt område. Det er derfor svært at forstå, at vores grønne ressourcer er ved at slippe op. De grønne ressourcer er træer og planter, der via fotosyntese, leverer ilt til os mennesker. De er altså livsnødvendige for vores overlevelse.

Det er altså vigtigt at holde dine planter og træer i live. De skaber et sundt nærmiljø for dig. Derudover giver de også en beroligende effekt for de fleste mennesker.

Hvis du er på udkig efter at finde nye planter, kan du tage et kig på Plantelivet.dk og få inspiration til dit næste køb.

Pas godt på dine planter

En ting er at give dine planter et godt liv. En anden ting er bare at holde dem i live. De fleste planteejere har nok problemer med sidstnævnte. For nogen ligger det lige til højrebenet, og for andre er det en kunst i sig selv.

Det vigtigste, når du skal passe dine planter, er at være åben overfor information fra internettet og erfarne havespecialister. Det er ingen skam ikke at vide alt, så længere man er villig til at spørge om hjælp.

Hold øje med dine planter, når du rejser

Når det nu bliver sommer, og du sidder og tjekker en opdateret liste over afbudsrejser, skal du huske, at dit hus skal passes. Når du rejser væk på ferie, er det nemlig særlig vigtigt at passe på dit grønne liv. Man kan jo ikke vide, hvordan vejret bliver i Danmark, og man har derfor ikke mulighed for at planlægge.

En god ide er at aftale med en god kammerat, at han eller hun kommer og vander dine planter. Som anden forebyggelse, kan du sørge for at trække planter ud af potentielt meget varme områder. Husk også, at du aldrig må overvande dine planter, inden du tager afsted.