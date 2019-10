Den falske vikar snyder igen

Igen forsøger en mand at platte sig til folks penge ved at sælge postkort ved dørene

Svindel I mange år har historien om den falske vikar, der sælger postkort under påskud af at samle ind til en studietur for elever i Rødovres folkeskoler været blandt sommerens mest læste historier. Nu ser det ud som om vikaren har fået nyt skema og er på spil igen.

Af André Bentsen

Lørdag aften ringer det på døren hos Birgit Hansen.

Som så mange gange før åbner hun og tager pænt imod den unge mand med lyst hår der står foran hende storsmilende med favnen fuld af intetsigende fødselsdagskort.

50 kroner får han samlet ind til dét der efter sigende skal blive en super sjov studietur for eleverne på Rødovre Skole.

De skal nemlig snart ud at rejse, men mangler penge til turen.

Der er ingen indsamling

Den falske vikar, som vi ynder at kalde ham her i spalterne, har været på spil i mange år nu, og lader altid som om, han samler penge ind til en klassetur for en af Rødovres skoler, og han har opgraderet sit fupnummer.

”Han fortalte, hvordan eleverne skulle ud at rejse, og hvis man ville vide mere, kunne man bare læse alt om rejsen i Rødovre Avis,” fortæller Birgit Hansen. Den hedengangne lokalavis eksisterer imidlertid lige så lidt som indsamlingen til ære for eleverne. Det er et fupnummer. Igen, igen.

”Jeg håber, at andre passer på med at komme til at give deres penge til sådan en plattenslager,” siger Birgit Hansen til Rødovre Lokal Nyt.

Hun beskriver den falske vikar, som en ung mand i 30’erne med lyst hår og en højde lige under de 180 centimeter. Birgit Hansen håber ikke, at andre vil give penge til ham.

“Jeg ringer til lokalavisen for at andre ikke skal lave min fejl,” siger hun.