Bro aflyser på hjemmebane

En fodboldskade betyder, at Bro ikke kan optræde i Viften i efterårsferien. Foto: Ian Nielsen/arkiv

skadet knæ Musikeren Bro aflyser koncert i Viften i efterårsferien efter skade til fodboldkamp.

Af Christian Valsted

Hvis du havde planer om at opleve den lokale musiker Bro, med det borgerlige navn Kevin Andreasen, hoppe rundt på scenen i Kulturhuset Viften i efterårsferien, er der dårligt nyt.

Den charmerende musiker har nemlig aflyst koncerten, som en konsekvens af en knæskade han fik i forbindelse med en fodboldkamp.

”Jeg vil ikke spille, hvis jeg ikke kan gøre det 100 procent og det kan jeg ikke lige i øjeblikket. Jeg plejer jo at hoppe og springe rundt og give mig fuldt ud,” har han tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

I kulturhuset er der naturligvis ærgelse over aflysningen.

”Kevin leverer altid meget energiske liveshows, så det er rigtig ærgerligt, at han har fået en skade,” siger Kévin Olivier Johansen, der er presseansvarlig i Viften. Han oplyser samtidig, at kulturhuset arbejder på at flytte koncerten til foråret.

Bro startede for alvor sin karriere tilbage i 2016, hvor han stormede frem på hitlisterne med sangen ‘Hvor er du Bro’ – og siden er det blevet til flere millioner streams på musiktjenesten Spotify.

I 2018 stod han bag titelsangen til årets Paradise Hotel. Det er med hittet ‘Sydpå’, som gik hen og blev et kæmpe sommerhit og den mest streamede sang i 2018 i Danmark.