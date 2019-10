Børnehavebørn til ballet

Børnene blev hentet i busser i daginstitutionerne og kørt ind til Kongens Nytorv. Foto: Per Dyrby

skolestartere 500 børn fra kommunes daginstitutioner fik i sidste uge en oplevelse for livet på Det Kongelige Teater.

Af Christian Valsted

Alle de kommende skolestartere var i sidste uge i Det Kongelige Teater, hvor de på Gamle Scene oplevede balletforestillingen ’Kom Bamse, nu balletter vi!’.

Det er tredje gang kommunen inviterer de ældste børnehavebørn i teater og oplevelsen er startskuddet til deres skoleforberedelse. Formålet med turen er at give børnene en helt særlig og fælles kulturel oplevelse, som de kan dele med hinanden.

”Børnene har en fælles oplevelse, som de kan referere til, når de starter i skole uanset hvilken institution de kommer fra,” siger pædagogisk konsulent Natalia Olsen. Hun nævner, at teaterturen også har et dannelsesperspektiv.

”Det Kongelige Teater er en kulturinstitution og bare det at komme ind og opleve Gamle Scene er en oplevelse i sig selv. Børnene var meget betagede af stykket, men i lige så høj af stedet,” fortæller Natalia Olsen.