BK Rødovre topper serie 2

fodbold Efter en haltende start på sæsonen, har Boldklubben Rødovre fundet melodien i efteråret. De seneste seks kampe er vundet og Rødovre har indtaget førstepladsen.

Af Peter Fugl Jensen

Udebanekampene har ikke helt levet op til en suveræn hjemmebane på Elstedvej, men i går aftes, onsdag, blev det til en sikker udesejr på 1-6 (0-3) over Sunred Beach, der hører til i Ryparken.

Oliver Lund scorede to mål, mens indskiftede Mohammed Wajid Parvez kun skulle bruge 20 minutter til at gøre Lund kunststykket efter med to scoringer.

I lørdags vandt Boldklubben Rødovre med 4-0 (2-0) hjemme over bundholdet Christianshavns IK, der hører til på Kløvermarken.

Rødovres Mike Stenspil blev to gange spillet fri af Oliver Lund i 1. halveg og chancerne omsatte Stenspil til mål.

I 2. halvleg scorede Dennis Clausen og Sebastian Lind Holmstrøm, begge mål med oplæg af Jonas Ørtoft.

Med aftenens overbevisende sejr er BK Rødovre førstepladsen med fire points forspring til de to nærmeste forfølgere, som er FC Nyhavn og ØKF, der begge har spillet ni kampe mod Rødovres 10.

Næste kamp er på onsdag ude mod FC Randoms, der hører til i Valby.