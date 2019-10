Bagværk hjælper børn

Rønneholm Byggelegeplads er en af de mange institutioner, der deltager i Bag for en Sag i år. Foto: Presse

bag for en sag Med velduftende hjemmebag hjælper Rønneholm Byggelegeplads Børns Vilkårs arbejde med BørneTelefonen.

Af Christian Valsted

Igen i år har børn fra Byggelegepladsen Rønneholm haft travlt med piskeris og glasurposer i forbindelse med ’Bag for en Sag’, som er en årlig tilbagevendende begivenhed, der er blevet afholdt siden 2005.

Sammen med børn fra resten af landet er de med til at gøre en forskel for børn, der har det svært. Overskuddet fra deres salg af bagværk doneres nemlig til Børns Vilkårs arbejde med BørneTelefonen.

”Der kommer både små og store børn i vores institution og, vi synes, det er vigtigt at tale med dem om, hvor man kan finde hjælp og støtte, hvis man har problemer, man ikke vil involvere sine nærmeste voksne i. Vi bager gennem en hel uge og så inviterer vi forældre og bedsteforældre på besøg, hvor de handler i børnenes kaffe -og kageboder,” fortæller Peter Larsen fra Byggelegepladsen Rønneholm.

Foruden at både børn og voksne kan have det sjovt med at bage, er ‘Bag for en Sag’ også en anledning til at få talt om de problemer, der kan fylde hos børn – og så er det en nem måde at engagere børn i at hjælpe andre børn.

”Vi er utrolig glade for den store opbakning fra både børn, unge og voksne ved ‘Bag for en Sag’. Pengene fra det solgte bagværk er med til at sørge for, at endnu flere børn kan komme igennem til en frivillig rådgiver på BørneTelefonen, der lytter og hjælper, når livet slår knuder,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

BørneTelefonen havde sidste år 49.345 rådgivninger med børn og unge – om alt fra forelskelse og venskaber, til mobning, ensomhed og tanker om selvmord.