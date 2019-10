Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme a, så har vi modtaget en klage. Som I måske læste i sidste uges avis, så blev Lise fra Hellerup krænket – eller det vil sige, hun er ikke selv blev krænket, men hun er blevet krænket på andres vegne - af en af mine klummer.

Af Chrummer

Det Lise er blevet krænket over er, at jeg har tilladt mig at viderebringe en artikel fra ”Illustreret Videnskab”, som fortæller, at det er vores indtagelse af kød, der har gjort os til den dominerende race på jorden. Kød har givet brændstof til udvikling af vores hjerner. Ja, jeg kom vist til at sige, at det forklarede, hvorfor veganere er så belastende: De er åbenbart ved at afvikle deres hjerner.

Lise hævder, at hun ikke selv er veganer, men synes dog, at IKEAs Veggie hot-dog smager ”bimsegodt” – og det er jo så nok til at føle sig krænket.

Lise skriver: ”Det der. Det vil jeg ikke finde mig i” – jeg har gået lidt og tænkt over, hvad Lise så ville gøre ved det. Jeg mener, er der noget, man ikke finder sig i, så afleder det jo som regel en eller anden handling.

Mon hun tager avisen med ned på Strandvejen og sætter ild til den?

Det er der måske nogle Hellerup-damer, der vil undre sig over. Måske de ville tænke: ”Så kom ISIS til Hellerup!”

– hun kunne jo også skide på avisen og smide den i Øresund. Det ville være mere diskret og det ville jo også være en nærmest biodynamisk protest. Både avis og lort er biologisk nedbrydeligt. Lige som pis og papir.

Nå, men jeg håber, at Lise bliver god igen – i hvert fald har jeg lært noget af hende. Når nogle spørger mig om min skrivestil, så har jeg altid haft svært ved at beskrive min genre. Men Lise kalder min klumme for ”bagstræberisk machobras” – og den godtager jeg. Det er en rigtig fin beskrivelse.

Hun kalder også min klumme/mig for snotdum, skabagtig, dumsmart og ufin. Det er heller ikke helt forkert, hvis hun bare også havde tilføjet arrogant og beskeden, så vil den sidde lige i skabet.

Men min ansvarshavende redaktør er jo lidt af en lefler – så nu har han opfordret jer, kære læsere, til at gå ind på www.rnn.dk og give jeres mening til kende. Jeg lover, jeg nok skal følge med derinde.

Jeg har aftalt med redaktøren, at hvis der kommer mere end fem kommentarer – så vil jeg overveje at betale for autokorrektur til mit WORD-program. Selvom jeg synes, at autokorrektur er SNYD – og jeg pryder mig helst ikke med lånte fjer.

Ja, jeg staver nogle gange som en pose pebernødder. Og hvad så?