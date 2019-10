Avarta tabte til oprykker

Avarta tabte for anden weekend i træk, i dag til oprykkerne FA 2000. Foto: Brian Poulsen

FODBOLD Thomas Wesths tropper tabte for anden kamp i streg, denne gang til oprykkerne fra Frederiksberg, FA 2000. Med dagens nederlag glider Avarta ud af det oprykningsgivende top 6.

Af Mike Hjulmand

For anden kamp i træk gik Avarta tomhændet fra banen og endda igen helt uden at score. Der mangler tre kampe inden Avarta går på vinterpause, og der skal virkelig skrabes point sammen i de kampe, for når sæsonen starter igen til marts, så er der kun seks kampe inden nedrykning eller oprykningsspillet skal spilles. Men nemt bliver det ikke, for inden Thomas Wesths tropper går på vinterpause, så venter det klare førerhold, FC Helsingør, blandt andet hjemme i Espelunden.

Hvad er det der mangler?

Avarta er svære at blive kloge på, virkelig svære. Holdet vinder stensikkert ude over Hillerød, men i de to kampe efterfølgende har de ikke engang kunne score? Der mangler stabilitet og ikke mindst mål fra flere af de offensive hold på det unge mandskab, ellers bliver det en ny tur i nedrykningsspillet.

Avartas topscorer er Oliver Carrara med seks mål, og derefter kommer hans angrebskollega, Jonas Hemmingshøj med to mål.