Arbejdssejr

Jacob Bønnelykke var forrygende, med ti scoringer i sejren over Team Sydhavsøerne. Foto: Brian Poulsen

Håndbold RHs håndboldherrer, rejste sig med en godkendt anden halvleg i kampen mod Team Sydhavsøerne, efter at have været bagud 10-14 efter første halvleg.

Af Flemming Haag

Rødovres håndboldherrer havde lørdag eftermiddag besøg af Team Sydhavsøerne, som var uden point, efter sæsonens første tre kampe.

Op ad bakke i første halvleg.

Team Sydhavsøerne lagde hårdt ud, og kom foran 1-3 efter fem minutter. Jakob Bønnelykke og Kristoffer Leth fik udlignet til 3-3. Gæsterne var et skridt foran, og kom på 3-5 og 5-8 hvor der var spillet femten minutter. Med sin tredje scoring reducerede Kristoffer Leth til 6-8 og Ask Kristoffersen til 7-10 ti minutter inden pausen. Hjemmeholdet havde svært ved, at tilspille sig store chancer, og svært ved, at dæmme op for gæsternes Lauritz Leger, der imponerede med otte ud af gæsternes ti scoringer.

Gæsterne var skarpere, og førte med 8-14 fem minutter inden pausen. Kristoffer Leth og Ask Kristoffersen fik med hver en scoring, reduceret til pausestillingen 10-14.

En første halvleg, hvor gæsterne var bedst på alle parameter, og gik til pause med en fortjent fire måls føring. Hjemmeholdets forsvar ramte ikke niveau i første halvleg, og der manglede kreativitet angrebsmæssigt.

Jacob Bønnelykke gjorde en forskel.

RH kom ud til anden halvleg, med en anden attitude. Patrick Mittet viste højt niveau i målet, og efter ti minutter, var stillingen 16-17 og der var fart på angrebsspillet. Gæsterne kom på 16-18, Jonas Orby til 17-18 på straffekast. Så slog Jacob Bønnelykke til, med tre scoringer, til stillingen 20-20 hvor der var spillet femten minutter af anden halvleg.

Jonas Orby gjorde det til 21-20, og bragte RH foran for første gang i kampen. Alexander Hansen og Jacob Bønnelykke med to scoringer, øgede til 24-20. Jonas Hybel til 25-21 hvor der resterede tre minutter. Team Sydhavsøerne kom med to scoringer på 25-23, og der var lagt op til en hektisk slutfase.

Kort før slutfløjt, lukkede Kristoffer Leth og Alexander Hansen kampen med hver en scoring, inden gæsterne med kampens sidste scoring, fik reduceret til slutresultatet 27-24.

RH kom meget bedre med i anden halvleg, hvor der blev spillet med højt tempo og intensitet. Patrick Mittet havde en flot redningsprocent, og Jacob Bønnelykke var forrygende skydende i anden halvleg. En fortjent sejr over et velspillende Team Sydhavsøerne, i en kamp med fart og intensitet.

Næste kamp:

Søndag den 27. oktober kl. 14:00 mod Korsør Slagelse i Storebæltshallen.