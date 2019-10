Anne Jagd ”Dejligt med et point”

Anne Jagd, ligger nummer tre på den samlede topscorerliste, for damernes 1. division. Foto: Brian Poulsen

Håndbold RHs Anne Jagd, har i fire kampe scoret 24 mål, og ligger nummer tre på den samlede topscorerliste for damernes 1. division. Anne Jagd, scorede seks mål i den uafgjorte kamp mod Hadsten Håndbold.

Af Flemming Haag

Om kampen mod Hadsten Håndbold, siger RHs topscorer Anne Jagd.

”Jeg syntes vi komme godt fra start, men så begynder vi at lave en masse dumme tekniske fejl. Vi har ingen tålmodighed, afslutter alt for hurtige og vi smider for meget væk.

Vi har talt om, at vi skal have hovederne med, men vi tager for hastede beslutninger, hvor vi ikke tænker os om. Vi var nok lidt nervøse, og så havde vi ikke hovederne med i første halvleg” siger Anne Jagd og fortsætter.

”Vi har før har haft det svært i starten af anden halvleg, hvor vi slækker lidt. Men i dag kommer vi ud til anden halvleg med god power, og en god indstilling. Vi får stille og roligt indhentet nogle mål, og får arbejdet os hen i mod et uafgjort resultat. Selvom vi ikke vandt, så var det dejligt med et point”.

Næste kamp er mod Stjernen, som er oprykker lige som jer. Hvordan ser du frem til den kamp?

”Det bliver en mega fed kamp vi skal spille mod Stjernen, og det er en kamp hvor vi skal gå efter de to point. Vi skal virkelig være klar, og nu har vi to uger til at arbejde os frem mod den kamp, så det bliver spændende” siger Anne Jagd.