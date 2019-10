Årets virksomhed gør en stor forskel

Erik Nielsen og Tommy Besby med den store skulptur, som bevis på, at Flytteforretningen Holger Danske er årets virksomhed i Rødovre 2019. Foto: Brian Poulsen

erhverv Årets virksomhed i Rødovre 2019 blev Flytteforretningen Holger Danske, der især udmærker sig på en solid økonomi, klimavenlighed og ansættelse af medarbejdere, der har haft en svær start på livet.

Af Peter Fugl Jensen

De var nomineret • A/H Låsemontage ApS

• AniCura Centrum Dyrehospitale A/S

• Copenhagen Floorball Center

• Demskov El A/S

• Klinik for muskelmassage

• Muzhi Consulting IvS

• Flytteforretningen Holger Danske

Klapsalverne lød taktfast og lykønskningerne var mange og fortjente til de fremmødte fra Flytteforretningen Holger Danske, som onsdag aften fik Rødovre Erhvervspris. Prisen er et bevis på, man er Årets Virksomhed i Rødovre.

”Hvor er vi beæret,” sagde direktør og ejer Tommy Besby, da han havde fået overrakt en flot statue, der viser to mænd, der knokler med at løfte en tung genstand. Den øverste person på statuen ligner i øvrigt Holger Danske.

”Vi ville jo ikke være kommet så langt, hvis vi ikke har haft så mange gode medarbejdere i virksomheden,” sagde Besby og takkede sit personale.

Stærk økonomi

og pladsmangel

Tommy Besby overtog firmaet efter sin far og i 1995 skiftede han navnet til Holger Danske, som man kender det i dag. For 10 år siden flyttede virksomheden til Rødovre og har siden vækstet med over 100 procent.

”Det går godt for os. Vi har modtaget Gazellen fire år i træk og vi har fuld fart på forretningen. Vi vil jo gerne fortsætte med at vækste, men det kan vi ikke længere på vores nuværende adresse, for vi har ikke plads til flere biler.”

”Men vi håber at finde nye lokaliteter i Rødovre, selvom det er svært, for vi nyder virkelig at være en del af kommunen,” siger Besby.

Klimavenlige produkter

Borgmester Erik Nielsen fortalte i sin tale, at Holger Danske har flere klimavenlige tiltag.

”Virksomheden har eksisteret i mere end 40 år, støtter idrætten i Rødovre, er med i Team Rødovre og deltager i en lang række andre lokale forhold.”

”De har miljøvenlige lastbiler, et sundt arbejdsmiljø med kendte arbejdsgange og ansvarsfordeling. Alle deres flyttekasser, bobleplast og lignende er udarbejdet af genbrugsmateriale.”

Tager særlig hånd om unge udsatte

Sidst men ikke mindst, er virksomheden bevidst om, at alle kan få en dårlig start på livet.

“Holger Danske tager sig specielt af udsatte unge, som ellers kan finde vej ind i kriminelle miljøer og tilbyder dem eksempelvis kørekort, men vigtigst af alt en struktureret hverdag,” sagde Erik Nielsen. Tommy Besby mener, at alle skal have en chance i livet.

“Mange af de unge, som vi tager ind, har det svært. Nogle har eksempelvis ADHD og dem kan vi godt bruge på flyttetrapperne.Når de går hjem fra arbejde, så er de godt trætte og magter ikke at bruge tiden på forkerte ting.”

“Vi giver en opdragelse, som nok er lidt soldateragtig. Men vi lærer dem at stå op om morgenen og tale pænt til folk, som er vigtigt for os, da vi sætter service højt,” siger Tommy Besby og viser stolt den flotte vinderskulptur.