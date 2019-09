Virksomhed vil gøre din computer grønnere

"Genbrug af elektronik rykker i klimakampen," siger Morten Lindegaard, inden han oplyser, at der bliver plantet fem nye træer, et sted i verden, for hver gang en Cirkular Computer sælges. Foto: Michael Paldan

på den grønne gren Klimaet er på alles læber og hos den lokale IT-virksomhed BitTech IT tager de nu computer-musen i den anden hånd i kampen for mere bæredygtigt IT på landets arbejdspladser og i de danske hjem.

Af Christian Valsted

Ungdommen, med svenske Greta Thunberg i spidsen, demonstrerer for et bedre klima. Flyrejser og røde bøffer er efterhånden ved at blive en dødssynd.

Klima og bæredygtighed fylder meget i medierne og hos virksomheden BitTech IT vil man nu forsøge at ændre danskernes vaner og holdning til genbrugt IT, da genanvendelse af elektronik bestemt også batter i det store forkromede klimaregnskab.

”Den bærbare computer, der ligger her på bordet, er genbrugt, men det kan du ikke se på den,” siger partner i IT-virksomheden BitTech IT, Morten Lindegaard, imens han nærmest kærligt lægger sin hånd på den lille sort maskine.

Som en af de første virksomheder i Norden har BitTech IT indgået et samarbejde med en dansk distributør om salg af Circular Compur, som er reproducerede og bære-

dygtige bærbare computere.

En nyproduceret bærbar computer har et CO2-aftryk på 380 kg C02 og når danskerne skiller sig of med deres IT, havner det elektroniske affald sjældent til genanvendelse. Men det er en skam for jordens helhed og sparsomme naturressourcer, mener Morten Lindegaard.

”Det er enormt omkostningstungt for miljøet at producere en PC og der bliver skiftet rigtig mange computere ud i dagens Danmark. Det er ikke populært at købe en brugt PC, men rigtig mange barbære computere kan genbruges og det er den kultur, vi vil gøre op med,” siger Morten Lindegaard.

IT med god samvittighed

BitTech IT sælger genbrugte bærbare computere, men når kunderne får computerne i hænderne, vil det være umuligt for dem at se og mærke på ydeevnen. De genbrugte computere fra Lenovo, HP og Dell har nemlig været igennem en bæredygtig transformation. Computerne har fået ny harddisk, nyt batteri, ny skærm, nyt tastatur af genbrugsplast og malet med genbrugsmaling.

”Computeren kan sagtens være to år gammel, men de er istandsat, så det er umuligt at se og hvis man som virksomhed køber ti cirkulære bærbare computere, vil man forhindre, at der bliver spredt 3,8 tons CO2, hvilket svarer til et menneskes tv-forbrug på 20 år,” siger Morten Lindegaard.

Underbelyst område

Men batter det overhovedet i det store klimaregnskab? Helt bestemt, fortæller Mikael Bellers Madsen, der er projektleder i den grønne tænketank Concito.

”Vi skal genbruge elektronik i langt højere grad. En computer skal være tændt døgnet rundt i otte år, før den har brugt ligeså meget CO2, som det koster at producere den,” siger Mikael Bellers Madsen. Han fortsætter:

”Vi udskifter vores ting i et rasende hurtigt tempo, men halvdelen af den elektronik vi smider ud er genanvendelig. Det gælder computere, men også mobiltelefoner, som danskere skifter ud hyppigt, selvom de virker. Det gør en forskel og genanvendelse af elektronik er nok lidt et underbelyst område,” siger han.

Tilbage på Fjeldhammervej er salget af de bæredygtige computere allerede godt i gang og Morten Lindegaard håber, mange kommuner vil overveje, om det ikke er en god idé at tænke IT-grønt.

”I Rødovre Kommune er en stor del af bilparken udskiftet til el-biler. Hvis kommunen vil være bæredygtig og socialt ansvarlig, skal de også kigge på deres indkøb af IT,” mener han.