Viden og venskaber i ‘onsdagsklubben’

Carl-Johan Hirsbæk præsenterede efterårsprogrammet i Loen på Rødovregaard. Foto: Red.

foredrag Mange medlemmer var mødt op, da AOF-onsdagsklub for pensionister i starten af september præsenterede efterårets program.

Af Christian Valsted

Foredrag med byhistoriker Allan Mylius Thomsen, et indblik i en soldats liv efter en udsendelse og fokus på klimaforandringer og Grønlands natur, er blot nogle af de foredrag, som medlemmerne i AOF-onsdagsklub kan se frem til i løbet af efteråret.

I starten af september måned var medlemmerne inviteret til præsentation af programmet i Loen på Rødovregaard. Onsdagsklubben er en del af AOF og startede i 1988 ud fra tanken om at starte en klub med udgangspunkt i AOFs egne aktiviteter.

”Min kone og jeg blev fristet af ’onsdagsklubben’ efter en artikel i jeres blad og vi tænkte, at det måske kunne være noget for os. Vi var nye pensionister og vi har bestemt ikke fortrudt, at vi meldte os ind,” fortalte formand Carl-Johan Hirsbæk, efter at han havde præsenteret programmet i Loen.

Plads til flere

I øjeblikket har klubben 66 medlemmer, men der er plads til flere.

”Vi bliver klogere af de ting, vi hører i foredragene og samtidig dannes der tråde mellem medlemmerne. Vi har det sjovt og hyggeligt og der er altid plads til nye medlemmer,” siger Carl-Johan Hirsbæk, der kan kontaktes på hirsbek@jubii.dk, hvis man ønsker at høre mere om klubben.

Onsdagsklubbens program kan også findes på Facebook under ’AOF-onsdagsklubben 60+ på Rødovregaard’.