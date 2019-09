Vi Elsker 90’erne klar med nye navne

DJ Sash, Captain Hollywood og 2 Unlimited er nyeste navne til næste års 90’er fest i Rødovre. Foto: Per Dyrby/Arkiv

musik Datoen er på plads og det er artisterne også ved at være. Senest har 'Vi Elsker 90’erne' annonceret, at Captain Hollywood, DJ Sash og 2 Unlimited bliver en del af lineuppet næste år, hvor festkaravanen starter på hjemmebane i Espelunden den 23. maj.

Af Christian Valsted

Den nostalgiske musikfestival ’Vi Elsker 90’erne’ fortsætter med ufortrøden kraft i 2020 og endnu engang lyder startskuddet i Rødovre. Den 23. maj forventes op mod 15.000 festglade mennesker igen at være at finde på boldbanerne i Espelunden for anden af Rødovre Parkvej og det musikalske line-up er også så småt ved at være på plads.

”Vi har faktisk allerede 80 procent af artisterne klar og vi har stadig en del esser i ærmet. Store artisterne, som vi er ved at lukke aftaler med,” siger stifter af ’Vi Elsker 90’erne’ Riffi Haddaoui, der oplyser at næste års musikfester arbejder med det største budget siden opstarten på rådhusplænen i 2014.

Tre nye navne

Arrangørerne har tidligere afsløret at Coolio, der tilbage i 1995 blandt andet hittede med singlen Gangsta’s Paradise, det britiske band East 17 og frontfiguren Maxi Jazz fra bandet Faithless er på plakaten i 2020. Nu afslører Vi Elsker 90’erne så, at der til næste år også kan skråles og plukkes æbles til Captain Hollywood DJ Sash og 2 Unlimited.

”For nogle vil hovednavnet være East 17, for andre vil det være DJ Sash eller Maxi Jazz. Jeg kan godt lide tanker om, at vi har en plakat, hvor der er mange navne, der tiltaler forskellige mennesker,” siger Riffi Haddaoui, der dog ikke helt afviser tanken om, at der kommer et navn, der vil slå benene væk under de fleste.

”Vi har som sagt stadig esser i ærmet og kommer til at melde flere artister ud løbende,” siger Riffi Haddaoui.

Billetsalget til festen den 23. maj i Rødovre starter på torsdag, hvor de første Early Bird-billetter bliver sat til salg.