Politiet undersøger bilbrand ved Rødovrehallen Foto: Mathias Øgendal

politi Natten til søndag rykkede brandvæsenet ud til en bilbrand ved Rødovrehallen.

Af Christian Valsted

Natten til søndag rykkede brandvæsenet ud til en bilbrand ved Rødovrehallen og børneinstitutionen Græshoppen. På boldbanen var en antændt Skoda Fabia blevet efterladt halvt inde i et trådhegn.

”Københavns Vestegns Politi kan bekræfte, at vi søndag den 15. september klokken 01.56 modtog anmeldelse om brand i en bil på Rødovre Parkvej. Brandvæsenet fik hurtigt ilden under kontrol og slukket den. Københavns Vestegns Politi undersøger nu hændelsen.” lyder det i en udtalelse fra politiet til Lokal Nyt.