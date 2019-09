Trekanten er allerede det bedste medborgerhus for os i Islev

Lene Fauerby mener, at Trekanten allerede er det bedste medborgerhus for borgerne i Islev Foto: Michael Paldan

læserbrev Det er med stor undren, at jeg i Rødovre Lokal Nyt læser, at man nu foreslår at spare vores gode og velfungerende bibliotek og medborgerhus væk fra os i det nordlige Rødovre.

Af Lene Fauerby, Elstedvej

Ikke på grund af, at det ikke bruges, for det gør det i høj grad med 40.000 besøg om året, men fordi man ikke synes, man vil ofre 700.000 kroner om året på indbyggerne i Islev til at have Trekanten kørende med alle de gode tiltag, der findes.

Huset med alle dets funktioner er en oase i et ellers stille Islev. Der er bøger, der er aviser, der er mulighed for at sidde og læse i ro gennem dagen, der er et velfungerende børnebibliotek, hvor forældre og områdets mange børneinstitutioner kan opholde sig med børnene og få god vejledning. Der er venlige, interesserede og kompetente ansatte, som hjælper med at søge relevant litteratur til de, der søger og derudover får huset til at køre som et fint og velfungerende, ja lad os kalde det bibliotek OG medborgerhus med mange forskellige arrangementer og muligheder for områdets beboere, store som små, unge som gamle.

Det er her, man mødes, her man hænger ud og læser avis eller arbejder med sin PC. Her man går til foredrag, teater med sine børn og børnebørn, her man hører oplæsning, ser film og endda får undersøgt sit helbred på udvalgte dage, hvor sundhedsmedarbejderne er i gang.

Så et medborgerhus, det har vi allerede på Trekanten og endda et af de

gode.

Fattigere bydel

Fællesskabet er der allerede og liv er der i høj grad, så dette forslag er hverken “til gavn for fællesskabet”, som Enhedslistens Peter Mikkelsen siger, eller noget, “der vil skabe mere liv i Islev,” som de konservatives Kim Drejer Nielsen siger. NEJ, det er ren og skær besparelse og nedslagtning af en kulturinstitution for os, som bor i Rødovre Nord. Jeg kan slet ikke forstille mig, at et såkaldt medborgerhus, uden den kulturelle og biblioteksfaglige del, som huset indeholder nu, vil have nogen gang på jorden.

Det næste bliver bare, at huset erklæres dødt om nogle år og sælges til højstbydende ejendomsmæglerbutik eller lignede virksomhed. Så har man fundet en anden anvendelse af huset, som Erik Nielsen har sagt. Og en fin besparelse. Og vi er endnu en gang blevet fattigere, os der bor i Islev. Jeg tilslutter mig til fulde Seniorrådet og beder til, at man ikke vil lade det gå stille for sig at fra-

tage os vores gode bibliotek Trekanten.