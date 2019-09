Tiden flyver på røde vinger

Rødovredagen lokkede masser af forældre og endnu flere frivillige fra foreningslivet til byens hjerte.

Rødovredagen Det var slut før det startede. Tidligere har Rødovredagen været fejret i forbindelse med kulturnatten, og måske man skal genoplive traditionen, for de hundreder af gæster på rådhuspladsen i år er levende reklamesøjler for, at der snildt kunne bruges to dage på fællesskab og fornøjelse.

Af André Bentsen

Hvis ikke gennemsnitsalderen havde været lige akkurat under en irriterende teenager, skulle man tro, at man var gået direkte ind i et modbydeligt morgen-tv program med aerobictræning på sendefladen.

Men nej. Det første der mødte gæsterne til årets Rødovredag var en afspærret parkvej fyldt med trampoliner og hoppende børn, der viste mere end deres forældre, at der er liv i bevægelsen. Og så måske alligevel ikke så meget mere, at det gør noget.

For med så forskellige deltagere som Lokalhistorisk Samling, Provstiet og Rødovre Tennisklub, er Rødovredagen på rekordtid blevet det, de nervøse arrangører håbede den ville blive; folkelig.

I modsætning til folkemødet på Bornholm, der er en djøfiseret Roskildefestival for privelligerede voksne, samler Rødovredagen både stor og lille. Fra Fælleselevrådet og danseforeningerne, der optrådte flittigt til SeniorRåd og Kræftens Bekæmpelse.

Byens foreninger har for længst taget dagen til sig, og imodsætning til de første par år, hvor de mange tvangsudskrevede offentligt ansatte på kommunen fyldte alt for godt ud i billedet med deres røde T-shirts, var der i år også mange børnefamilier forbi for at smage på de mange tilbud. Rigtig mange faktisk. Måske fordi, vi i Rødovre har et bibliotek i særklasse, der formår at forny sig og følge med tiden og udbyde og tilbyde ting, der er væsentlige for deres brugere, uden at miste identiteten som formidler.

God reklame

Overalt i de små telte, der flot indkransede pladsen foran rådhuset blev der udvekslet glade smil og erfaringer fra hverdagene i foreningerne.

Man må sande, at det nok mest er foreningsmennesker, der besøger andre foreningsmennesker sådan en dag, men hvad gør det om man har to timer som frivillig i en gymnastikforening, eller lige tager en tjans i genbrugsbutikken én gang om måneden? Svaret er; ingen forskel.

”Vi får vist os frem og får lidt gode erfaringer og laver vidensdeling med de andre frivillige og snakker om, at vi måske skal lave ting sammen,” sagde en af dem. Og ikke engang til journalisten, men til en anden nysgerrig forbipasserende.

Mere Rødovredag bliver det næppe.