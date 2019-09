Tak for fejringen af Flagdagen

Rødovres udsendte var med ledsagere inviteret til en hyldest i Viften. Foto: Per Dyrby

debat Tak til Rødovre Kommune og til alle deltagere ved Rødovre Kommunes fejring af Flagdagen for Danmarks Udsendte som blev afholdt i Viften den 5. september.

Af Kim Drejer Nielsen Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

Det er en stor glæde for mine kolleger og mig, at se et af resultaterne af at vi ved sidste års budgetforlig kunne nå til enighed om en veteranindsats.

Borgmesteren holdt en vældig god tale, hvor han bl.a. redegjorde for den dialog med Veterancenteret, der er gået forud for afholdelsen af arrangementet. Som et resultat af denne dialog er man nået frem til, det er vigtigt, at vi ved en særlig lejlighed viser vores påskønnelse for den store indsats vores veteraner har udført. At man samtidigt har valgt at invitere ledsagere, er en meget fin anerkendelse af, at også familien har måttet

bære byrder og lide afsavn.

Det blev også nævnt, at det resten af årets dage er en vigtig indsats at give

alle de veteraner, som i hverdagen skal have den hjælp, de måtte have brug for, hvis de skulle have psykiske eller fysiske problemer. Jeg kan ikke være mere enig.

Det var pragtfuldt at møde så mange veteraner, unge som gamle, fra mange forskellige missioner gennem adskillige årtier.

Jeg ved, at det har været noget af et detektivarbejde at finde frem til alle veteraner, da ikke alle har et veterankort.

Nu er første arrangement afholdt med succes og forhåbentlig bliver endnu flere veteraner opmærksom på fejringen i Rødovre. Derfor skal mit håb og ønske være, at vi i god tid får inviteret så mange som muligt, at flere hører om, hvad der sker samt at Flagdagen for Danmarks Udsendte vil blive markeret i Rødovre i mange år fremover.