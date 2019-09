Sværere at komme til hospitalet

Jette Peitersen frygter, det vil ramme især de ældre hårdt, at man nu ændrer linje 9A og 161. Sidstnævnte får også betydning for adgangen til hospitalet. Foto: Brian Poulsen

Det skulle blive nemmere og hurtigere at komme rundt om København, når den nye Metroring åbner den 29. september, men for tusinder af mennesker i Rødovre bliver det både sværere og langsommere. Selv turen til hospitalet har, set med Rødovrebriller, fået et ordentligt hug med sparekniven.

Af André Bentsen

Det bliver betydeligt sværere for borgerne Rødovre at komme med det offentlige til hospitalet i Herlev.

I forvejen har Movia ændret linje 200 S, så den kun kører til Buddinge Station, men med åbningen af Cityringen betyder puslespillet, at der mangler nogle brikker for borgerne i Rødovre. Ikke mindst fordi linje 161 fra efteråret af kun vil køre til Herlev Station, så man altså skal skifte bus for at komme på hospitalet.

“Jeg havde hørt et rygte om at bus 161 kun ville køre til Herlev Station, så jeg var inde og checke på Nyt bynet i Rødovre, og ganske rigtigt, der ender bus 161 ved Herlev Station. Det kan ikke være rigtigt, at hvis og når man blandt andet skal til Herlev Hospital, at man så skal skifte bus,” siger LIs Engelsmann, der er én ud af mange borgere, der har kontaktet Rødovre Lokal Nyt med bekymringen.

Vi er trods alt mange ældre som ikke har bil. Der er mange andre ændringer for os i Rødovre, blandt andet på 9A, 166, 6A og 132. Har nogen i Rødovre Kommune mon været med til at lave de ændringer,” spørger Lis Engelsmann lettere frustreret.

Rammer især ældre

Og hun er i den grad ikke alene. I løbet af de sidste to uger, har vi her på avisen snakket med flere – især ældre – borgere, der er frustreret over ændringerne af busruterne.

En af dem er Jette Peitersen.

Hun er en af de mange i området mellem Rødovre Centrum og Jyllingevej, der pludselig mister adgangen til linje 9A, altså den samme gruppe borgere, der historisk set har mistet linje 13 og hedengange 550S.

“Nu mister vi linje 9A , og så er det altså svært at komme til Frederiksberg og København,” siger Jette Peitersen.

Hun kan godt se, at livet bliver nemmere for de mange nye borgere i IrmaByen, der nu får glæde af linje 9A.

“Men helt ærligt, så er vi mange der har boet i Rødovre i mange år og betalt skat. Det skal jo ikke være enten dem eller os, der bliver godt betjent, det skal være os alle sammen,” siger Jette, der ikke kan forstå, hvorfor man ikke deler busruten op i to, så den ene halvdel af busserne betjener dem, der bor på Tårnvej, mens den anden hjælper dem på Rødovrevej, som nu kan se positivt på ændringerne.

“Det er så tit, at der kører to eller tre busser lige efter hinanden. Det ville da være oplagt, hvis de så kørte hver sin vej rundt om boligområdet, når de rammer Rådhusplænen,” foreslår Jette Peitersen.

Hun mener, at det må være Rødovres politikeres pligt at reagere, når forholdene for så mange borgere bliver markant forringet.

Også selvom de måske bliver forbedret for en anden gruppe.

“Hvis man gerne vil have folk til at bruge det offentlige, nytter det ikke noget, at man forringer mulighederne for så stor en gruppe mennesker, som vi bor her,” siger hun.

Lover at se på det

Det er Movia, som består af alle kommunerne i området, der har lavet de nye busruter.

Baggrunden er en kæmpe trafikanalyse, der både tager højde for den nye Cityring og måske også den kommende letbane i Islev, selvom der er mange år til, at den vil kunne hjælpe nogen fra A til B.

Derfor vil formand for Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre, Jan Kongebro (S) også gerne bede forvaltningen se beslutningerne efter i kortene én gang til.

“Når man tager beslutningen sker det i fællesskab med alle de andre kommuner, hvis de andre ikke vil betale for, at bussen måske kører igennem Herlev, så er det svært for os at ændre alene. Baggrunden er jo en enorm trafikanalyse, der viser, hvad der er bedst for alle,” forklarer Jan Kongebro.

“Når det er sagt, så skal vores borgere jo kunne komme på hospitalet, og det skal heller ikke gå ud over en bestemt gruppe borgere, så jeg vil gerne love, at jeg beder forvaltningen undersøge sagten én gang til, for at se om, der er de nødvendige stoppesteder for borgerne i Rødovre,” understreger han.

Det er svært at ændre på busruter og stoppesteder uden, at nogen føler sig forbigået. Derfor er det ofte også et stort slagsmål politisk, afslører Jan Kongebro.

“Man får ondt i maven, hver gang, man ser omlægningerne, fordi det rammer forskellige områder på skift. Hver gang, det er på dagsordenen, får man dårlig nattesøvn, men vi forsøger jo at dække især de store hovedtrafikårer ind og tilgodese flest muligt,” lover udvalgsformanden, der kan huske, at man for nylig fik ændret nedlæggelsen af stoppesteder på Islevhusvej efter reaktioner fra borgerne i området sidste gang, der var omlægning af ruter.