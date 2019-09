Steffen Klarskov ”Det er dejligt at få gang i sæsonen personligt”

Steffen Klarskov sikrede med sin anden scoring, sejren over Odense Bulldogs i overtiden. Foto: Brian Poulsen

Ishockey De nye spillere der er kommet ind i truppen, er nogle der virkelig er kommet og har taget ansvar, og går ind for den måde vi er på i Rødovre, hvor det er holdet først, siger Steffen Klarskov.

Af Flemming Haag

Om åbningskampen mod Odense Bulldogs, siger Steffen Klarskov.

”Jeg syntes vi spiller rigtig godt i første periode, hvor vi holder os til aftalerne og de systemer vi har spillet. Vi dominerede, og har en komfortabel 2-0 føring.

I anden periode bliver det lidt noget rod, og det blev måske nok lidt af en sovepude, at komme ud med en 2-0 føring, det skal vi selvfølgelig gøre bedre og ikke lukke modstanderen ind. Vi får for mange udvisninger som lukker Odense ind i kampen, hvor de får to mål i powerplay. Det er to halvdårlige mål de får nede foran vores kasse, hvor den første rammer en af vores skøjter og går ind, og nummer to ligger og hopper på stregen og går ud til en Odense spiller i stedet for vores. Det er uheld, men det er selvfølgelig noget vi skal have gjort bedre, ved ikke at lave udvisningerne, men det er det der sker når vi giver dem chancen i powerplay. Det må vi få rettet op på, men jeg syntes vi kommer OK tilbage”, siger Steffen Klarskov og fortsætter.

”Tredje periode bliver lidt noget rod og et udvisningsshow, hvor jeg ikke syntes, at Odense har meget at byde på, udover et straffeslag, hvor Matt (O’Connor) præsterer en fantastisk redning, og reder os efterfølgende i et par overtalssituationer, hvor vi får redet stormen af.

Vi får en fem minutters overtalssituation kort inde i tredje periode, hvor vi ikke får scoret. Det skal vi arbejde på, men ud over det, så syntes jeg vi præsterer OK i tredje periode.

Overtiden bliver lidt noget rod, og lidt frem og tilbage, men til sidst så ender det med, at jeg står fri foran mål, hvor min afslutning heldigvis gik ind.

Om sin personlige succes med to scoringer, siger Steffen Klarskov.

“Det er dejligt og få gang i sæsonen personligt, men det handler om at vinde som hold, og heldigvis vandt vi i dag, ellers var der ikke meget man kunne bruge det til. Selvfølgelig giver det personligt succes og selvtillid, men jeg håber også det er med til at løfte holdet, det er i hvert fald det jeg prøver på ude på isen” siger Klarskov og fortsætter.

“Jeg syntes, at vi har en god gejst på holdet. Vi har haft nogle udskiftninger i truppen, og jeg syntes, at de nye spillere der er kommet ind, og har erstattet dem der er gået ud, er nogle der virkelig er kommet ind og har taget ansvar. Det er nogle rigtig gode fyre, der alle sammen går ind for den måde, som vi er på her i Rødovre, hvor det er holdet først. Det syntes jeg er vigtigt, og det er det der kan gøre os rigtig gode i år, så jeg syntes det ser godt ud, jeg er fortrøstningsfuld”, slutter Steffen Klarskov.