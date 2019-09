Spar mange penge på dagens største shoppingdag

SPONSORERET INDHOLD Der er over de sidste mange år sket en amerikanisering af Danmark. Vi har taget flere og flere af de amerikanske højtider og traditioner til os, og taget ejerskab over dem.

Det gælder både halloween og superbowl søndag, som stadig flere og flere danskere fejrer i stor stil. Der er nemlig noget storslået over amerikanske mærkedage. En vis pompøsitet som vi elsker i det jordbundne Danmark, hvor vi ikke just er kendt for at gøre helt vildt meget ud af det hele.

Den mærkedag, vi har taget tydeligst til os, er dog Black Friday. Dagen med de vilde tilbud. Dagen, hvor du kan købe julegaver til småpenge. Dagen, du venter på længe før den indtræffer. Du kan følge med i, hvor længe der er til Black Friday, og hvilke tilbud der er værd at jage på Blackfridaycounter.dk.

De vildeste rabatter samlet på en enkelt dag

Der kan være utrolig mange penge at spare, hvis du danner dig et overblik over, hvilke tilbud du gerne vil benytte dig af. Nogle steder sætter ting til salg med over halvdelen af den originale pris i rabat, og så er det med at slå til.

Det kan dog være hæsblæsende, og du kan spare endnu mere, end du regner med, hvis du sørger for at danne dig overblikket over de gode tilbud. Det kan være en fordel at skrive dem ned, så du ved, hvilke butikker, du skal tage ud til i en bestemt rækkefølge. Hvis det er på nettet, så er det bare med at få dem i indkøbskurven, inden der er udsolgt.

Vær forberedt på den store shoppingdag

Nogle steder begynder allerede med tilbuddene ugen før Black Friday. Det er en god idé at notere dagen i kalenderen, så du er helt klar. Eventuelt med en liste over de ting, du gerne vil købe, hvis der er en god rabat.