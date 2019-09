Spændende tilgang til RHs håndboldherrer

Jakob Bønnelykke fortsætter trænersamarbejdet med Jonas Jensen i den kommende sæson. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Håndbold En placering midt i rækken vil være flot, siger RHs træner Jonas Jensen, der fortsætter samarbejdet med den spillende træner Jakob Bønnelykke.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs håndboldherrer, er efter kun en sæson i tredje division tilbage i anden division. Trænerteamet Jonas Jensen og Jakob Bønnelykke (spillende træner) der stod bag oprykningen i sidste sæson, fortsætter samarbejdet i den kommende sæson.

RLN har halt med Jonas Jensen og spurgt, hvordan der forberedes til den kommende sæson.

”Vi forbereder os faktisk på samme måde som sidste år. Vores målsætning er, at have en god træningskultur og et godt træningsmiljø, hvor drengene har lyst til at komme, have det sjovt og få noget ud af det. Dem der træner hårdt og leverer, det er dem der spiller. Det er på med arbejdshandskerne og hårdt flid der tæller, frem for talent og manglende gejst til træning, det har vi meldt ud. Og så må vi se hvordan det går, i en række højere”, siger Jonas Jensen, og fortsætter.

Vi har fået tilgang af et par nye spillere. Bertram Dissing fra Korsør/Slagelse en stor og stærk stregspiller som også dækker godt op i midterforsvaret. Andreas Reumert er vendt tilbage efter skole/håndbold ophold i Gudme. Han spiller venstre back og har et rigtig godt skud samt en god højde. Frederik Thomsen som er kommet til fra Skive, en ung god playmaker, som har et godt blik for spillet, samt Lasse Aaen, som er kommet tilbage efter et par års pause. De nye spillere er med til at gøre truppen bredere, samt øge konkurrencen, hvilket er rigtig godt.

Vi har desværre mistet Andreas Glintborg, som er flyttet til Lolland” siger Jonas Jensen.

Hvilke forventninger har I til jeres comeback i anden division?

”Vi må være realistiske og sige, at en god placering midt i rækken vil være flot for os. Der er nogle rigtig gode hold i 2. division, som bliver svære. Jeg ser Næstved/Herlufsholm, IF Stadion og SUS Nyborg i top tre.

Det bliver spændende, for der er mange hold der har oprustet. Grunden til at jeg nævner Næstved/Herlufsholm, det er fordi de er blevet kontraktklub, de satser meget og har fået stablet et rigtig godt hold sammen.

Jeg kan godt se, at hvis vi kan være så gode og blive i 2. division, og få en god placering i midten af rækken, spille nogle gode og jævnbyrdige kampe hvor vi kan udvikle os, hvor de unge spillere også udvikler sig, så kunne jeg godt tænke mig, at få vores 2. hold en række op.

Det kunne være interessant, når vi har så mange dygtige spillere, at vi har et hold i både 2. og 3. division”.

I skal lægge ud mod TIK Taastrup, som i rykkede op sammen med. Er det en ønskemodstander?

”Ja det er fint, og så på hjemmebane. Det vil være dejligt at få en revanche, da vi tabte begge opgør i sidste sæson. Det er rart at møde et hold som vi kender, at det så er hjemme, det synes jeg er en rigtig god start.

Taastrup er et hold som vi spiller meget tætte kampe med, så det tror jeg vi vil gøre igen, uanset hvad de har fået af nye spillere. Vi kender hinanden godt og vi står godt til hinanden, det bliver en spændende kamp” slutter Jonas Jensen.

RHs håndboldherrer, åbner sæsonen søndag den 22. september kl. 16:30 mod TIK Taastrup, i Rødovre Stadionhal.