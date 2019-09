Socialdemokratiet har fundet deres nye borgmesterkandidat

Britt Jensen er Socialdemokratiets nye kandidat til borgmesterposten. Foto: Arkiv

politik Der var klapsalver og ikke kampvalg, da Britt Jensen mandag aften blev valgt som Socialdemokratiets nye borgmesterkandidat.

Af Christian Valsted

Er vi enige om, at Britt Jensen er vores næste borgmesterkandidat?,” lød det fra aftenens dirigent Flemming Lunde Østergaard Hansen ud til medlemmerne i salen på Broparken, da Socialdemokratiet mandag aften afholdt ekstraordinær generalforsamling. Han fik intet svar, men de mange klapsalver talte deres tydelige sprog. Det var hun.

I august måned meddelte borgmester Erik Nielsen, at han ikke ville genopstille til det kommende kommunalvalg. Landets næstlængst siddende borgmester havde efter grundige overvejelser besluttet, at tiden var inde til at give stafetten videre.

Partiets gruppeformand og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S), meldte hurtigt sit kandidatur og selvom der på de sociale medier blev spekuleret i om skatteminister Morten Bødskov måske var i spil som kandidat, var der ingen modkandidater, da paritet mandag aften skulle vælge ny frontfigur forud for det kommende kommunalvalg.

Store sko at udfylde

Britt Jensen var selv en del af partiet i 1992, da Socialdemokratiet, efter en urafstemning, senest valgte borgmesterkandidat. Siden har Erik Nielsen siddet mageligt på tronen og hun kalder derfor mandagens ekstraordinære generalforsamling for historisk.

”Jeg har det som om jeg går rundt i en eventyrbog, hvor jeg selv er med til at skrive historien. Jeg husker kampvalget i 1992 og kan mærke at jeg lige skal synke det hele. Det er en historisk begivenhed for partiet,” siger Britt Jensen, der er stolt og ydmyg over valget og klar til at efterfølge Erik Nielsen, der med prædikatet ’bykonge’ og flere tusinde personlige stemmer valg efter valg, er blevet synonym med Rødovre.

”Jeg ved, at det er store sko jeg skal udfylde, men jeg føler mig ret godt rustet til det. Jeg vil faktisk sige, at vi har haft de samme sko på i årtier. Vi kender hinanden til hudløshed og har i den grad lagt linjen sammen,” fortæller Britt Jensen dagen derpå.

Britt Jensen deler politisk overbevisning med Erik Nielsen, men hun har sin helt egen stil, facon og tilgang til tingene. Hvad det kommer til at betyde for mandatfordeling ved næste kommunalvalg i november 2021 må tiden vise, men hovedpersonen selv, ved godt, at det kræver hårdt arbejde.

”Borgerne skal lære den nye for bordenden at kende. Der er mange, der kender mig for min indsats på sundheds- og det socialområde. Det er en sikker bastion for mig, men jeg skal ud i alle afkroge af kommunen og fortælle, hvad vi står for. Jeg tror på, at fremtidens borgere og kommune bliver til i fællesskab med hinanden, hvor alle kommer til at bidrage på en anden måde, som vi ikke har set tidligere,” siger Britt Jensen, der først og fremmest vil fastholde en stram styring af den kommunale økonomi, hvis hun kan sætte sig i borgmesterstolen efter næste valg.

”En stærk og sund økonomi er fundamentet for, at der er penge til den gode Rødovre-velfærd, som vi alle kender og værdsætter højt,” siger 48-årige Britt Jensen, der er uddannet cand.scient.adm., har været en del af kommunalbestyrelsen siden 1994 og i sit civile liv er job- og karrierechef i Din Sundhedsfaglige A-kasse.