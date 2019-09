Smalt nederlag til RMB

RMB stillede op uden Teemu Virtala i kampen mod Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen

Ishockey I et forholdsvis roligt opgør i Nordjyske Bank Arena, tabte Mighty Bulls 1-0 til Frederikshavn, der stillede op uden Teemu Virtala, Marco Illemann og Kasper Jensen.

Af Flemming Haag

08:29 Steffen Klarskov, Rødovre (High Sticking) 12:21 Anders Erikson, Frederikshavn (Hooking) 13:56 Thomas Søndergaard, Frederikshavn (Too many men on ice) 35:34 Mads Eller, Rødovre (Tripping) 35:34 Lasse Mortensen, Rødovre (Holding) 37:23 Matt O’Connor, Rødovre (Slashing) 37:23 Mathias Mølgaard, Frederikshavn (Slashing) 45:18 Mads Eller, Rødovre (Tripping)

Rødovre stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Teemu Virtala, Kasper Jensen og Marco Illemann.

Rødovre startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs første kæde: Christoffer Frænell, Miro Keskitalo, Thomas Olsen, Andre Pison og Nikolaj Zorko.

Anden kæde: Lasse Mortensen, Nick Crawford, Magnus Carlsen, Matthias Asperup og Marko Virtala.

Tredje kæde: Kasper Larsen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Nicklas Carlsen og Steffen Klarskov.

Fjerde kæde: Frederik Kaels, Kim Johansson og Jonas Sass.

Målfattigt opgør i Nordjyske Bank Arena.

I et målfattigt opgør i Nordjyske Bank Arena, måtte Mighty Bulls tage hjem fra Frederikshavn, med et beskedent 1-0 nederlag. I første periode, havde ”Tyrene” en god mulighed for, at komme foran i spil 5 mod 3 i halvandet minut, med det lykkedes ikke, at passerer Galansky i Vendelboernes mål.

Rødovre satsede uden keeper i slutminutterne, men uden held.

Mighty Bulls møder Rungsted Seier Capital fredag den 13. september kl. 19:00 i Rødovre Centrum Arena.