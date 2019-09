Skal du have den nye iPhone 11?

SPONSORERET INDHOLD Fans af Apple ser hvert år frem til september. Det er nemlig ensbetydende med, at den nye generation af iPhones bliver lanceret. I år fik vi, ligesom sidste år, tre forskellige modeller at vælge imellem. Mød de nye iPhones - iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Af SPONSORERET INDHOLD

Fans af Apple ser hvert år frem til september. Det er nemlig ensbetydende med, at den nye generation af iPhones bliver lanceret. I år fik vi, ligesom sidste år, tre forskellige modeller at vælge imellem. Mød de nye iPhones – iPhone 11 , iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Farver

Det første man ser, når den flotte nye iPhone bliver trukket op af lommen eller tasken, er dens farve. Især, hvis man vælger en af de farvestrålende udgaver den kommer i. iPhone 11 kan man få i rød, blå, gul, grøn, lilla, sort og hvid. De dyrere modeller iPhone 11 Pro og Pro Max fås i Midnight Green, Space Grey, Silver og Gold. Der skulle være en telefon til enhver smag.

Gode billeder

Det er blevet endnu lettere at tage gode billeder med en iPhone, for i alle modeller sidder der linser af høj kvalitet, som giver mulighed for at fange øjeblikket med alle de detaljer, det indholder. Sammen med den nye processor A13 Bionic, vil man kunne gøre brug af de to eller tre linser, der følger med.

I den lidt billigere udgave, iPhone 11, får man en vidvinkel-linse og en ultra-vidvinkel-linse, så man kan fange de store detaljer, med flotte dynamiske farver og dybde. I Pro-modellerne sidder der yderligere en Telephoto-linse, med hvilken man kan tage flotte og skarpe billeder af nære ting, og selvfølgelig også flotte portrætbilleder.

På alle tre modeller sidder et frontkamera, der vil gøre glæde blandt alle, der ynder at tage selfies. Der er nemlig mange spændende funktioner i det. Blandt andet en slo-mo funktion, som kan tage langsomme selfie-videoer.

Alle kameraer er i 12MP og er i stand til at optage 4K video i 60fps.

Skærmene

For at man kan se de flotte billeder, man tager, er det vigtigt med en god skærm. På hver af modellerne sidder der da også en af Apples Retina-skærme, som giver flotte farver og flot lysgengivelse. iPhone 11 har en LCD-skærm på 6,1”, mens iPhone 11 Pro har en lidt mindre OLED-skærm på 5,8” til dem, der helst vil have en mindre skærm. På den store iPhone Pro Max, kan man se alle detaljer i den 6,5” store OLED-skærm.

Batterilivet

Der er kommet en lille smule mere strøm i de nye modeller, og selvom Apple oftest ikke har telefoner med de største batterier, klarer den tekniske indmad som regel, at udvide batteritiden så langt som overhovedet muligt. Her gør Apple’s processor A13 Bionic et godt stykke arbejde.

Således vil iPhone 11 kunne klare 1 times ekstra brug ift, sidste års model iPhone XR, iPhone 11 Pro kan klare op til 4 timer ekstra om, sammenlignet med iPhone XS. iPhone 11 Pro Max kan man få op til 5 timer mere ud af ift. sidste års iPhone XS Max.

Alle modeller kommer med hurtig opladning, selvom opladeren kommer med en omformer til lightning-stik.

Priser

iPhone 11: 6.299 kr. – 7.699 kr.

iPhone 11 Pro: 8.899 kr. – 12.099 kr.

iPhone 11 Pro Max: 9.799 kr. – 12.999 kr.