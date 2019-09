SPONSORERET INDHOLD Skal din virksomhed flytte i nye lokaler og have al indboet med? Alt fra computerskærme, hæve-sænke borde, stole og selv kaffemaskinen skal med – og er din virksomhed en af dem, som stadig har meterlange rækker af tunge arkivskabe med vigtige dokumenter, som endnu ikke er blevet overført digitalt, og som derfor skal flyttes med?

Når du skal flytte din virksomhed, risikerer du, at det enten vil gå ud over virksomhedens drift eller ud over din private tid. Du kan derfor undersøge muligheden for at gøre flytning af virksomhed mere fleksibel og vælge en løsning, hvor du flytter, når det passer ind i både den private kalender og i forhold til virksomhedens drift.

Erhvervsflytning på dine præmisser

For at undgå at flytningen af din virksomhed til nye lokaler går ud over din virksomheds drift, kan du vælge at flytte på dine præmisser. Det indebærer, at du bestiller en eller flere flytteboxe alt efter behov, som bliver leveret på din virksomheds nuværende adresse. Herefter kan du og dine medarbejdere pakke og flytte jeres inventar ud i flytteboxen, efterhånden som I får pakket ned.

Det betyder, at flytningen sker på jeres præmisser, og I kan flytte, når virksomhedens drift tillader det, og I har tiden til det – uanset om det er løbende i virksomhedens åbningstid eller om aftenen, når driften står stille. Derved mister I ikke omsætning, da virksomheden kan køre som vanligt uden forstyrrelser ved flytningen.

Hvad betaler man for?

Når man vælger løsningen med at flytte ens virksomhed med hjælp af flytteboxe, betaler man ikke den traditionelle dyre timepris for professionelle flyttemænd. Det, som man i stedet betaler for, er lejen af en flyttecontainer, som fragtes fra virksomhedens nuværende adresse til virksomhedens nye. Dette gælder uanset, om du skal flytte fra et lokale til et andet lokalt i samme by, eller om du skal flytte virksomheden til den anden ene af landet.