Sendt hjem med tenniscifre

Matt O'Connor havde en travl aften i Frøs Arena- Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls fik en rigtig god start i Frøs Arena mod SønderjyskE, men måtte tage hjem uden point.

Af Flemming Haag

God RMB start.

Mighty Bulls fik en god start i Frøs Arena. Steffen Klarskov bragte ”Tyrene” foran efter fem minutter og et minut senere, øgede Andre Stærmose Pison til 0-2. RMB havde to overtals situationer midt i perioden, uden resultat.

I tiden 19:19 måtte Matt O’Connor kapitulerer, da SønderjyskEs Daniel Madsen sendte pucken i mål, til pausestillingen 1-2.

SønderjyskE kom tilbage i anden periode.

SønderjyskE kom fint fra start i anden periode. Føret udlignede Anders Førster, og Daniel Madsen gjorde det til 3-2 hvor der var spillet ni minutter af anden periode.

Lasse Mortensen fik to minutter for Holding, otte minutter inden periodepausen. RMBs boksplay hold sønderjyderne fra scoring.

Trist tredje periode for RMB.

Der var kun spillet 20 sekunder af tredje periode, da SønderjyskEs Phil Lane øgede til 4-2. Miro Keskitalo fik en tur i straffeboksen for High Sticking midt i tredje periode, og ”Tyrene” måtte igen spille to minutter i undertal. Umiddelbart efter fik Steffen Klarskov to minutter for Slashing, og det straffede SønderjyskE, da Daniel Nielsen øgede til 5-2, i powerplay.

SønderjyskE fortsatte sit overtag. Frederik Bjerrum øgede til 6-2, hvor der resterede et minut. I kampens slutfase, opstod der tumult, som resulterede i, at Rødovres Kim Johansson og Mads Eller hver fik to minutter for Roughing, og SønderjyskEs Frederik Bjerrum fik Match Penalty.

Næste kamp:

Rødovre Mighty Bulls møder Aalborg Pirates, fredag den 27. september kl. 19:30 i Bentax Isarena.