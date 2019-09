Sejr på Heden

Matt O’Connor hold ”Nullet” i 3-0 sejren over Herning Blue Fox. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB fik brudt den negative serie af nederlag i det jyske, med en sikker 3-0 sejr over Herning Blue Fox i Kvik Hockey Arena.

Af Flemming Haag

RMB føring efter første periode.

Herning Blue Fox, vandt skudstatistikken 11-4 i første periode, men med Marko Virtala scoring tolv minutter inde i perioden, kunne Mighty Bulls gå til pause med en 0-1 føring.

Første point til Kasper Larsen.

Seks minutter inde i anden periode, øgede Steffen Klarskov til 0-2, assisteret af Mads Eller og 16-årige Kasper Larsen, som blev noteret for sit første point i Metal Ligaen. RMB måtte spille i undertal, i periodens sidste to minutter, da Matt O’Connor fik to minutter for Tripping. RMB holdt Herning fra scoring i undertal, så ”Tyrene” kunne starte tredje periode, foran 0-2.

Matt O’Connor holdt ”Nullet”

RMB havde tre powerplay muligheder i tredje periode, uden scoring. Kort før slutfløjt, øgede Mads Eller til slutresultatet 0-3.

Matt O’Connor holdt ”nullet” og præsterede 28 redninger.

Næste kamp.

Rødovre Mighty Bulls spiller næste kamp, tirsdag den 24. september kl. 19:00 ude mod Sønderjyske.