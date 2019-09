Sammen om julen

SPONSORERET INDHOLD Hvornår har man lige så meget tid til familiesamvær og lige så mange gode stunder som i julen? Vinterens højdepunkt kan være en fantastisk måde at finde sammen med sine kære og virkelig hylde familielivet, som måske overses i en travl hverdag fyldt med arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

Af SPONSORERET INDHOLD

Desværre kan julen for nogle familier også være en tid, der bliver unødvendigt stressende. Der er jo alligevel mange ting, der skal nås. Juletræstænding i lille Esbens vuggestue, juletamtam hos tante Marie og ikke at forglemme julefrokosten på arbejdet. Før du ved af det er december måske gået, og hvor blev alle de drømme om familietid og samvær så af?

Spring over hvor gærdet er lavest – Det er helt okay

Noget man kan skrive sig bag øret i den travle juletid er, at nemme løsninger tit er de bedste. Måske behøver du ikke at lave den der risalamande helt fra bunden, når den kan købes færdiglavet. Måske behøver du ikke bruge flere timer med saks og lim, når man kan få et stort udvalg af julepynt på nettet, der kan blive bragt direkte til din dør.

Generelt er det en god ide at sænke forventningerne, så december ikke bliver endnu en måned, der bare skal overstås. Juletiden skulle jo gerne være en slags flugt fra hverdagens stress.

Kunsten at prioritere

Selvfølgelig er der nogle ting, man har mere lyst til end andre. Det er helt i orden, og så er det måske der, man skal lægge sin energi.

Hvis du nu elsker at lave mad, kan du sagtens eksperimentere med flæskestegen. Så er du måske ikke lige så glad for at flette for julehjerter, og det kan du så finde en løsning på. Det vigtigste at sige er, at det handler om prioriteringer.

Brug tid på det, der gør dig glad, så julen ikke bliver en sur pligt.