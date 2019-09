Rødovres unge får gratis crossfit og billig skitur

SLÅ TIL NU: Ungecenter2610 byder på anderledes undervisning og fællesskab end den normale folkeskole. Foto: Privat

Uddannelse Selvom der er sket meget siden dengang mor og far havde fransk og tysk på ungdomsskolen, rækker Ungecenter 2610 nu ud efter forældrene i håb om, at de taler med deres børn om de mange vilde tilbud til byens teenagere.

Af André Bentsen

Urban Art, Fashion Design og selvfølgelig alle de mange sprogrejser er bare en lille del af paletten, når Ungecenter 2610 gør deres bedste for at lade byens unge male deres egen fremtid i alle farver.

Som altid tilbyder ungdomsskolen en masse vilde og vigtige fag, som skolen fortæller om i denne uge på byens faste folkeskoler, men der er tilmeldingsfrist allerede den 13. september og derfor rækker skolen nu også ud til elevernes forældre.

”I Rødovre Ungdomsskole i Ungecenter2610, vil vi gerne nå ud til forældrene til de 13 til 18-årige, fordi vi håber, at de kan støtte de unge i at forfølge deres interesser og drømme i deres fritid,” siger viceskoleleder Tinne Guldagger

”Vi vil gerne opfordre forældrene til at se på alle de gratis muligheder, der er for de unge i ungdomsskolen. Nogle unge tager selv initiativ og ved, hvad de vil, men andre kan have brug for et lille skub for at komme i kontakt med nye muligheder og fællesskaber,” fortsætter hun.

Snart tilmeldingsfrist

De unge og deres forældre kan læse mere og melde sig til holdene på Ungecenter2610s hjemmeside www.ung2610.dk.

Og det er der god grund til. Alle undersøgelser viser nemlig, at et ’rigt fritidsliv’ med interessefællesskaber og aktivitet fører til gode liv i det hele taget. Her mener Tinne Guldagger, at Ungecenter2610 kan spille ind på en måde, som den normale folkeskole måske ikke lige kan.

”I ungdomsskolen tilbyder vi aktiviteter som henvender sig til alle grupper af unge fra 7. Klasse op til 18 år. De unge kommer ind i et fællesskab i Ungdomsskolen med unge fra hele Rødovre. Det kan styrke de unges sociale liv at mødes i vores café i pauserne, til vores gallafest og i andre ’ryst sammen aktiviteter’ i Ungdomsskolen,” siger hun og tilføjer med en vis grad af stolthed.

”Vi er stolt over, at kunne tilbyde gratis Crossfit, super billig skitur til Østrig, Urban Art, kunsthold, Fashion Design, syning og meget mere.”

Faglige ambitioner og socialt fællesskab

Udover at tilbyde de klassiske fag, er der nogle vigtige sidegevinster ved skolen efter skolen og den måde, de gør tingene på, mener hun.

”For at understøtte at de unge er forskellige og alle fortjener fællesskaber, hvor de kan dyrke deres interesser og faglige ambitioner, har vi en meget bred vifte af hold fra krea-

tive-, skole- og sprogfag til rejser og events. Alle hold har professionelle undervisere, der også bruger deres fag ude i den virkelige verden,” siger Tinne Guld-

agger, der også er glad for de mange nye muligheder, der er kommet lokalt.

”Som noget helt særligt for Rødovre Kommune har vi i vores ungdomsskole et fantastisk samarbejde med Tek-X, kommunens eksperimentarium for teknologi og innovation. Her tilbyder ungdomsskolens aftenhold for unge med en særlig interesse for teknologi og innovation med hold inden for spildesign, Makerspace, Robottekno-

logi/lego League og E-sport,” siger hun.

Selvom det lyder sjovt med robotter og E-sport er der et vigtigt lysende mål for enden af tunnelen.

”Vi håber, at vi i ungdomsskolen kan støtte de unge i at få et spændende, rigt og varieret ungdomsliv i et godt fællesskab. Der er tilmelding nu og frem til 13. september, hvor vi opretter de hold, der har nok tilmeldinger,” slutter Tinne Guldagger..